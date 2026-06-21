「陶朱隱園」每坪240萬交易　房仲董座參觀後認「太委屈」

▲股市大好，帶動台北市豪宅市場交易復甦。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

股市大好，信義房屋觀察，近來北市中高總價市場交易升溫。大師房屋董座陳建慶也想當有感豪宅市場復甦，但他強調，量增、價沒漲，談到北市最指標豪宅「陶朱隱園」時，直言「現在價格委屈了。」

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近期台股大漲，許多有錢人的財富快速增加，手上錢變多了，自然可能有部分資金轉入房市。近來，許多業者都觀察到北部中高總價市場回溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這一波股市大多頭，只要買到AI概念的科技股票，都是獲利滿滿，而當財富快速增加後，資產階級客戶也會陸續重新進行資金配置，觀察今年北市中高總價住宅交易量有感回溫。」

大師房屋董事長陳建慶以自身為例，「最近豪宅市場真的轉熱，光我5月就賣了4間，業績千萬，交易量提升、但價格沒有漲，但也正因如此，價格相對划算，讓更多資產階級客戶願意出手，下半年豪宅市場量能樂觀看待。」

而談到近來北市最具話題的豪宅「陶朱隱園」，陳建慶透露：「前陣子我剛去參觀，其規格之高，每坪均價賣300萬元非常合理，先前低樓層成交240多萬元，委屈了。」

關於整體豪宅市場，陳建慶觀察：「這些客戶還是抱有置產考量，且不少客戶是基於自用需求，股市賺到不少，換更頂級的房子，或是選在這個時機點替二代購屋。」

陳建慶認為：「豪宅市場復甦，還有另一個重要因素就是政治穩定氛圍，5月的川習會營造出很好的氛圍，習近平也將在9月訪美，意味著台海不會出亂子，至少在年底之前，兩岸關係不會緊張。」

▲陳建慶認為，「陶朱隱園」每坪240多萬元的價格，委屈了。（圖／記者湯興漢攝）

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