下大雨搭戶外型手扶梯免驚？　專家曝「特殊材質」：止滑力升級

▲梅雨季之下，各地頻繁出現短延時強降雨及積淹水災情，戶外電扶梯為何不會GG？（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

梅雨狂掃全台，戶外電扶梯如何撐過極端天氣？資深電梯專家表示，戶外電扶梯本身就是一套大型排水系統，雨天運作沒問題。此外，在扶手、踏板都經過特殊材料打造。

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梅雨季之下，各地頻繁出現短延時強降雨及積淹水災情，戶外電扶梯為何不會GG？捷運站、機場、大型商場等公共場所的戶外電扶梯，究竟如何在暴雨與積水環境下持續穩定運作?

通力電梯「更新改造營運管理處」協理蕭智元表示：「一台能夠在極端天氣下穩定運行的戶外電扶梯，其實藏了許多一般人看不見的工程心思。」

首先是乘客直接接觸的部分，蕭智元表示：「扶手、踏板都經過特殊打造，以踏板為例，以特殊溝槽設計增加摩擦力，依需求選用專業止滑材質，可大幅降低乘客在積水或潮濕踏階上滑倒的風險。

▲戶外電扶梯戶外電扶梯本身就像一套精密排水系統。（圖／記者吳奕靖翻攝）



蕭智元表示：「戶外電扶梯戶外電扶梯本身就像一套精密排水系統，當暴雨湧入，雨水有自己的逃生路線，包括外部水流的處理、踏階落雨的處理。」

蕭智元進一步說明：「滴落在踏階上的雨水，會隨踏板上的條狀凹槽流入階梯兩側隙縫中，水沿著桁架內部的排水槽流向位於底坑的集水井，集水井內通常裝有液位控制器與可攜式抽水泵浦，當水位到達一定高度時，系統會自動啟動，將水排出，確保機房乾燥與設備安全。」

另外，關於民眾也會遇到的電梯漏水或機坑積水時，國霖電梯表示：「務必將電梯車廂停在積水處上方樓層，立即停止使用電梯，並通知大樓管委會與專業電梯保養廠商前來檢修，避免電線短路觸電。」

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