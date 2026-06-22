高雄捷運宅「交易王」年交易347件　大勝雙捷交會站

▲高雄捷運宅交易量冠軍由巨蛋站以347件奪下，不僅穩坐交易王，更幾乎是第2名生態園區站190件的2倍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄捷運愈來愈多人搭，捷運宅也大受歡迎。根據房仲集團統計去年實登資料，高雄捷運宅交易量冠軍由巨蛋站以347件奪下，不僅穩坐交易王，更幾乎是第2名生態園區站190件的2倍。反觀雙捷交會站美麗島站僅134件，排名僅第10名。

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高雄目前營運中的捷運有紅、橘2線及環狀輕軌，根據永慶房產集團研究發展中心彙整去年實價登錄資料，高雄捷運站點周邊住宅交易量前5名依序為巨蛋站347件、生態園區站190件、前金站182件、左營站170件及小港站167件，均位於捷運紅、橘線站點。

其中巨蛋站平均單價31.4萬元，生態園區站與左營站均為30.7萬元，前金站29.2萬元，小港站則為18.6萬元。

永慶不動產高雄師大加盟店店東葉誌螢分析，從排行來看，前5名中北高雄就佔了3站，巨蛋站周邊擁有百貨、商圈、學區與捷運機能，住宅產品選擇多元，加上居住人口穩定，因此帶動交易量一枝獨秀。

▲高雄捷運宅交易量TOP5。資料來源：實價登錄資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

而美麗島站是高雄唯一雙捷運交會站，但交易量僅134件，位居第10名，連前5名都未擠進。不過該站平均單價達32.8萬元，高於交易王巨蛋站的31.4萬元，顯示市中心精華地段仍具價格支撐力。

而前5名榜單中唯一位於橘線的前金站，以182件排名第3。葉誌螢表示，前金站表現確實讓人有些意外，不過觀察目前市場，成交主力多集中在總價約600萬~900萬元產品，而前金區位於高雄傳統市中心，中古大樓存量大，區內有不少套房、2房等小坪數產品，在房市買氣趨緩的情況下，總價相對親民的產品較容易成交，因此仍能維持穩定交易量。

至於排名第5的小港站同樣令人意外。高雄市仲介公會副理事長陳揚智認為，小港區房價基期較低，目前平均單價仍維持1字頭，相較高雄動輒3字頭房價，購屋門檻相對親民，加上區內首購需求穩定，也讓小港站擠進交易量前段班。

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