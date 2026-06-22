ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄捷運宅「交易王」年交易347件　大勝雙捷交會站

▲▼高雄,捷運,運量,人次,左營站,巨蛋站,永慶不動產,左營區,交會站,高鐵,漢神巨蛋,新光三越 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄捷運宅交易量冠軍由巨蛋站以347件奪下，不僅穩坐交易王，更幾乎是第2名生態園區站190件的2倍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄捷運愈來愈多人搭，捷運宅也大受歡迎。根據房仲集團統計去年實登資料，高雄捷運宅交易量冠軍由巨蛋站以347件奪下，不僅穩坐交易王，更幾乎是第2名生態園區站190件的2倍。反觀雙捷交會站美麗島站僅134件，排名僅第10名。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄目前營運中的捷運有紅、橘2線及環狀輕軌，根據永慶房產集團研究發展中心彙整去年實價登錄資料，高雄捷運站點周邊住宅交易量前5名依序為巨蛋站347件、生態園區站190件、前金站182件、左營站170件及小港站167件，均位於捷運紅、橘線站點。

其中巨蛋站平均單價31.4萬元，生態園區站與左營站均為30.7萬元，前金站29.2萬元，小港站則為18.6萬元。

永慶不動產高雄師大加盟店店東葉誌螢分析，從排行來看，前5名中北高雄就佔了3站，巨蛋站周邊擁有百貨、商圈、學區與捷運機能，住宅產品選擇多元，加上居住人口穩定，因此帶動交易量一枝獨秀。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲高雄捷運宅交易量TOP5。資料來源：實價登錄資料、永慶房產集團研究發展中心彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

而美麗島站是高雄唯一雙捷運交會站，但交易量僅134件，位居第10名，連前5名都未擠進。不過該站平均單價達32.8萬元，高於交易王巨蛋站的31.4萬元，顯示市中心精華地段仍具價格支撐力。

而前5名榜單中唯一位於橘線的前金站，以182件排名第3。葉誌螢表示，前金站表現確實讓人有些意外，不過觀察目前市場，成交主力多集中在總價約600萬~900萬元產品，而前金區位於高雄傳統市中心，中古大樓存量大，區內有不少套房、2房等小坪數產品，在房市買氣趨緩的情況下，總價相對親民的產品較容易成交，因此仍能維持穩定交易量。

至於排名第5的小港站同樣令人意外。高雄市仲介公會副理事長陳揚智認為，小港區房價基期較低，目前平均單價仍維持1字頭，相較高雄動輒3字頭房價，購屋門檻相對親民，加上區內首購需求穩定，也讓小港站擠進交易量前段班。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

關鍵字：高雄房市巨蛋站捷運宅房價排行交易量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

梧棲夫妻雙亡宅月開9000元招租　在地指：沒比較便宜！

1對年僅21歲的年輕夫妻上月在梧棲區租屋處死亡，屋內留下4個月大的女嬰，最近該屋在租屋網招租，註明「曾發生過非自然死亡事件」，月租9000元，更有勇者自曝已租，但未獲證實。

44分鐘前

高雄捷運宅「交易王」年交易347件　大勝雙捷交會站

高雄捷運愈來愈多人搭，捷運宅也大受歡迎。根據房仲集團統計去年實登資料，高雄捷運宅交易量冠軍由巨蛋站以347件奪下，不僅穩坐交易王，更幾乎是第2名生態園區站190件的2倍。反觀雙捷交會站美麗島站僅134件，排名僅第10名。

1小時前

「松包子」連關10店！阿松認了開店就虧：房租從10多萬→25萬元

由《食尚玩家》旁白阿松（紀竣崴）於2016年跨界投資的連鎖包子品牌「松包子」，近年因面臨成本及房租不斷上漲、連鎖效應退燒等多重打擊，導致原本遍及全台的13間實體門市接連熄燈，如今僅剩下新莊、桃園及新竹共3處據點照常運作。

1小時前

房市管制不鬆綁　營建指數重挫逾3%

6月18日央行Q2理監會議決議，房市管制不變，未進一步鬆綁。營建指數低氣壓蔓延，今（22日）早盤重挫逾3%。不過，分析師表示，雖然當前房市環境仍低迷，但政策還是偏向鬆綁的方向，一些營建個案也擁不錯的經營績效，長線股價仍可期。

3小時前

曾有稀有牌照加持　老旅宿2.6億轉手「隔壁透天也被併下」

加碼整合土地！台中市五權路上屋齡58年的「創意時尚飯店」整棟建物，以2.686億元交易後，近期實登再揭露，建商以每坪土地單價115萬元的價碼，再吞隔壁2透天，讓購地總價突破3億元。

4小時前

「左手存股、右手房產」　新貴鎖定西台中房市績優房！

股市多頭浪潮洶湧，不少年輕族群與科技新貴藉此快速累積人生第一桶金。然而，商場與股海並無永遠的長紅，在享受高獲利的同時，如何鎖定獲利、防範單一市場波動風險，成為當前最熱門的理財課題。

5小時前

「遠雄蘴靚」擁3795坪稀缺大基地　2800坪綠園創住宅天花板

受精華區土地稀缺影響，近年不少基地甚至不到200坪，遠雄建設端出高雄近年少見的大基地住宅案。「遠雄蘴靚」基地面積約3795坪，規劃全區2800坪綠園，打造楠梓史上最大案，在高土地成本時代，主打「把空間留給生活」，還未公開就成南台灣現象級新案。

5小時前

不只年輕人買不起房　銀行公會董瑞斌：考慮地上權住宅當退休宅

在房價高漲、購屋負擔持續加重的情況下，地上權住宅再度成為討論焦點。中華民國銀行公會11日舉辦地上權住宅貸款研討會，銀行公會理事長、兆豐金控董事長董瑞斌表示，面對高房價，不只是年輕人買不起房，「年紀大的也買不起」，他正在思考未來是否能將地上權住宅作為退休宅選項之一。

16小時前

桃園八德社宅「瑞祥安居」動工！ 估2029完工供210戶

桃園市八德區繼「白鷺安居」社會住宅後，「瑞祥安居」社會住宅日前也已舉行動土典禮，全案由中央投資興建，預計在2029年完工後，可以為當地提供210戶居住單元，滿足更多民眾的居住需求。

17小時前

中國房價跌幅擴大！二線城市領跌　僅靠「AI熱潮」苦撐

中國房地產市場的復甦曙光在5月硬生生遭到打斷。根據最新官方數據顯示，中國5月份房屋價格跌速再度加快，讓2026年初剛冒出的回溫希望瞬間落空，房市低迷的慘況至今已拖累整體經濟近5年。專家指出，隨著市場進入傳統銷售淡季，未來三個月將面臨嚴峻考驗，且目前僅剩受惠於全球AI投資熱潮的超大型城市還能勉強支撐。

18小時前

【譴責暴力】中信啦啦隊汶汶遭砍脖　兇嫌被起底是狂粉「汶汶阿北」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曾有稀有牌照加持　老旅宿2.6..

男女合買4600萬房分手　女方..

「松包子」連關10店！阿松認了..

台中夫妻雙亡凶宅「9000元租..

「陶朱隱園」每坪240萬交易　..

銀行公會董瑞斌：考慮地上權宅當..

台南50億祖產找後代　曾姓地主..

畢業後重返逢甲夜市「人潮稀疏、..

斥1.2億元打造！　台中「月」..

300萬買85大樓套房划算？　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

梧棲夫妻雙亡宅月開9000元招..

高雄捷運宅「交易王」年交易34..

「松包子」連關10店！阿松認了..

房市管制不鬆綁　營建指數重挫逾..

曾有稀有牌照加持　老旅宿2.6..

「左手存股、右手房產」　新貴鎖..

「遠雄蘴靚」擁3795坪稀缺大..

銀行公會董瑞斌：考慮地上權宅當..

桃園八德社宅動工！ 估2029..

中國房價跌幅擴大　僅靠「AI熱..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366