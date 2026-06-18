美房貸申請量周增逾10％　 利率升至6.6％擋不住買氣

▲美國房地產。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率6月初小幅走升，但無論是準備購屋的民眾還是有意再融資的屋主，都重新回到房貸市場。美國房貸銀行家協會（MBA）公布的數據顯示，整體房貸申請量較前一周增加10.8％。

MBA指出，符合貸款上限83萬2750美元的30年期固定房貸平均利率，從6月第一周的前一周6.57％升至6.60％。不過點數費用略有下降，使部分借款人仍能取得較具吸引力的貸款條件。

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MBA資深副總裁兼首席經濟學家法拉坦東尼（Mike Fratantoni）表示，中東局勢持續影響市場走勢，導致房貸利率波動加劇。雖然平均利率略為上升，但部分時段借款人仍有機會取得較低利率。

再融資需求表現最為強勁。再融資申請量較前一周增加15％，較去年同期成長20％。MBA指出，一年前30年期固定房貸利率比現在高出0.33個百分點，因此部分屋主選擇趁機重新鎖定較低利率。

購屋貸款需求同樣回升。購屋房貸申請量增加7％，較去年同期成長4％。分析認為，今年春季房市受到利率劇烈波動影響，部分買家延後進場，如今可能趁夏季傳統淡季來臨前完成購屋計畫。

此外，愈來愈多消費者轉向可調整利率房貸（ARM）。ARM占所有房貸申請比重升至8.6％，其中5年期ARM平均利率為5.96％，明顯低於30年期固定房貸利率。

《Mortgage News Daily》則指出，該周初房貸利率大致持平，但接下來公布的美國消費者物價指數（CPI）可能成為市場重要轉折點。若通膨數據明顯高於或低於市場預期，房貸利率可能出現較大波動。