買方大勝？　「基泰大直」遭判退回千萬自備「再加違約金」

記者項瀚／台北報導

「基泰大直」坍塌事件過了近3年，近期針對已購戶的法院判決出爐，基泰除了要返還已繳價款，還得付總價15%的懲罰性違約金。對此基泰建設表示，違約金部分會持續上訴，另外也針對網紅在臉書上的發文，進行回應。

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▲「基泰大直」坍塌事件過了近3年，現況變為停車場。（圖／記者項瀚攝）

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「基泰大直」2023年9月7日因施工不慎，使得1棟公寓民宅傾斜，25戶夷為平地。該案除何時能續建引發關注，關於過去預售已購客的後續，也受消費者關心。

網紅房仲陳泰源在臉書發文：「『基泰大直』預售解約案最新判決！法院重判懲罰性違約金合計4200萬！」此文一出，引發熱議。

陳泰源表示：「3位預售屋買方狀告法院，要求返還自備款及賠償違約金，法院一審判買方大獲全勝，基泰建設必須吐回全部千萬元自備款，更一毛不減地加碼判賠房地總價15%的懲罰性違約金，總賠償金額高達新台幣近4200萬元，且皆須加計年利率5%的遲延利息。」

▲「基泰大直」2023年9月7日因施工不慎，造成意外。（圖／攝影中心攝）

對此，基泰建設表示：「針對該案已購戶的已繳價款，自始自終均存放於台銀的履保信託專戶內，本公司也自始均同意客戶將該專戶中之已繳價款取回，但極少數客戶不願配合台銀作業，而直接向本公司提告，本公司甚感無奈。」

至於違約金部分，基泰建設：「由於個案法官見解不同，持續上訴中。」

另外，基泰建設必須特別澄清，「該判決所認定之給付金額，是由返還客戶之『已繳價款』及『違約金』兩部分所組成，而非必須『賠償』4200萬元鉅額款項，網路上的資訊，明顯是有心人士希望誤導大眾，以提高網路聲量。」

經查判決書，原告3人所得請求的懲罰性違約金，分別為634萬元、664萬元、679萬元，合計1977萬元。

此外，關於「基泰大直」基地變成停車場，基泰建設表示：「目前該案現場暫做停車使用，是地主自用，目前重建進度為申請建築執照中。」

事實上，「基泰大直」預計合併鄰地，擴大基地一同都更，至於最新請照進度為何？台北市都更處表示：「基泰於2026年4月申請續審，預計6月中旬公展。」

▲「基泰大直」事件整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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