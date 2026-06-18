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拿到建照卻不蓋！　建商賣三民區商3土地換現1億

▲▼ 大順路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲實登揭露，三民區大順路附近巷內245坪、商3用地，2月以1億1039萬元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，連拿到建照都不想蓋？實登揭露，三民區大順路附近巷內245坪、商3用地，2月以1億1039萬元成交。據查，該地2024年曾取得建照準備動工，最終卻未開發、建照失效後直接賣地。信義房屋專家表示，該區巷弄內地價約35~50萬元。

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根據實登顯示，該筆土地位於三民區建興段、義永路23巷內，2月成交，土地面積245.33坪，屬於商3用地，總價1億1039萬元，換算土地單價約45萬元。據查，買方為林姓自然人，賣方同樣為林姓自然人。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該案2024年6月24日申請開工展延至同年10月22日，未申報開工因此3張建照均顯示「失其效力」。（圖／翻攝自建照查詢系統）

進一步查詢高市建管資料，該基地過去曾由象山建設規劃開發，2024年取得3張建照，起造人為象山建設負責人林姓自然人。此外，基地當時也申請拆除執照，拆除既有建物後，原本預計進入開發程序。

不過，建照備註顯示，該案2024年6月24日申請開工展延至同年10月22日，因到期未申報開工因此3張建照均顯示「失其效力」，開發計畫未進入實際興建階段，該地隨後在今年完成交易。

根據公司登記資料顯示，象山建設2023年在仁武區成立，主要從事不動產投資開發等業務，目前查無公開推案紀錄。

▲▼ 大順路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大順路周邊商家林立，且有輕軌站設立，生活機能成熟。（圖／記者張雅雲攝）

不具名建商透露，取得建照卻未動工的原因很多，除產品規劃調整，也可能與房市轉冷有關，不少建商拿到建照後重新計算成本與銷售風險，若預期獲利空間縮小，乾脆「賣地比蓋房更划算」。

信義房屋建工店主任石和華表示，該地位於義永路巷內，鄰近大順路，周邊商家林立，且有輕軌站設立，生活機能成熟。不過因基地位於巷內、臨路條件較弱，巷內土地行情約每坪35~50萬元，此次成交單價約45萬元，也算符合區域行情；若臨大順路等主要幹道，具店面效益或較佳開發條件，地價則可達每坪80~100萬元。

石和華分析：「該區周邊住宅產品以屋齡30年以上老透天為主，地坪多約20坪，總價約600~1000萬元。若未來推出新案，以目前土地取得成本推估，市場預期推案價格有機會落在每坪3~4字頭。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲三民區土地交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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關鍵字：高雄房市商3地建照地價三民區大順路

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