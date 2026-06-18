高大特區痛點有解？高捷紫線規劃中　新大樓單價衝3字頭

▲高雄大學特區街廓完整、居住環境佳，未來若捷運紫線設站，可望進一步提升交通便利性。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高大特區街廓新、環境好，卻常被買方嫌「少一條捷運」。如今全長約36公里的捷運紫線規劃串聯橋科、高大特區、義大醫院等北高雄關鍵節點，交通題材重新炒熱區域討論度。信義房屋專家表示，沿線以高大特區最受惠，新大樓單價已站上3字頭。

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高雄近年軌道建設火力全開，除了黃線、岡山路竹延伸線及林園延伸線陸續推進外，規劃中的捷運紫線也成為房市關注焦點。由於該路線串聯橋頭科學園區、高雄大學特區、義守大學及義大醫院等重要據點，被外界視為北高雄下一波重大交通利多。

信義房屋協理周清源表示，高雄縣市合併後，都市發展逐漸向北高雄及外圍區域延伸，不過過去軌道建設多集中於市區核心區域，大社、燕巢、阿蓮等行政區雖具備產業、醫療與教育資源，但交通仍以汽機車為主。未來捷運紫線若順利推動，可望縮短通勤時間、提升產業與人才流動效率，也有助帶動人口移入與區域均衡發展。

在沿線各區中，高雄大學特區被視為最具指標性的受惠區。信義房屋楠梓店店長黃致勳表示，高大特區街廓完整、居住環境佳，但過去缺乏捷運、高鐵及國道系統連結，對部分買方來說，交通便利性是購屋時的主要考量。未來若紫線於大學南路周邊設站，將大幅提升對外連結，因此不少建商推案時，已將捷運紫線規劃列為重要訴求。

▲捷運紫線全長約36公里，串聯橋頭科學園區、高雄大學特區、義守大學及義大醫院等重要節點。（圖／記者張雅雲攝）

黃致勳指出，高雄大學特區住宅產品約有7至8成屬大樓型產品，目前市場交易以成屋為主。雖然近期受到整體房市降溫影響，房價出現部分修正，但買氣已有逐步回穩跡象。以目前行情來看，屋齡3年內大樓成交單價約每坪32~36萬元，屋齡3~10年大樓每坪約28萬元以上，部分品牌建商個案價格仍具支撐力。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，捷運建設對房市的影響通常分為規劃、施工及通車3個階段，目前紫線仍在規劃階段，短期對房價帶動有限，目前市場仍以自住需求為主，不過紫線若順利推進，將有助提升北高雄生活圈完整度。尤其高雄大學特區與橋頭科學園區受惠產業發展與人口移入，未來交通建設到位後，區域競爭力有望再提升。

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