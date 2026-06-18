ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

55年「台北九龍城寨」將重建　老住戶：曾見流氓拿刀追砍

▲▼ 信維整宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「信維整宅」終於要都更了，將在下月29日召開公辦都更招商。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「屋況真的很差，除了經常漏水，糞管還曾破裂，連小混混都不想來群聚！」老住戶說。 屋齡55年的「信維整宅」建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」，如今終於要都更了，將在下月29日召開公辦都更招商。

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！　電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

[廣告]請繼續往下閱讀...

「信維整宅」於民國60年落成，至今已有約55年歷史。該案位於大安路、信義路交叉，地段精華，但由於建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」。

「信維整宅」終於將迎來都更重建，市府團隊自2023年起設置駐地工作站，台北住都中心2025年辦理第三階段模擬選配，僅用115天即達成9成選配率。今（18日）台北市長蔣萬安宣布：「將在下個月29日召開公辦都更招商！」

「信維整宅」基地面積廣達1025坪，共有約490戶，每戶基本上僅有6~10坪。據了解，該案容積率可達700%以上，參與都更重建後，每戶分配比例接近1坪換1坪。

▲▼ 信維整宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「信維整宅」位於台北市黃金地段，但建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」。（圖／記者項瀚攝）

記者實地走訪，「信維整宅」地下室原本的信維市場在多年前就已封閉，而1樓空間商家不少，有小吃店、肉鋪、銀樓、民生用品等等。

一位中藥房老闆娘黃小姐表示：「我在這裡開店，從20幾歲搬過來住，住了50年了，看著信維整宅一路走來的發展，其實很多年前就應該改建了。」

黃小姐回憶：「社區從20年前屋況就很糟，經常漏水。」治安方面，她說：「過去還有市場的時期，常常有流氓群聚，甚至還看過混混拿刀在一樓走廊追著砍，但在民國79年成立管委會之後，治安好些了。」

▲▼ 信維整宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「信維整宅」共有近500戶，每戶只有6~10坪。（圖／記者項瀚攝）

另一位70多歲的廖先生是第一代住戶，他說：「最初我們家就是拆遷戶，我跟著媽媽來到這裡住，但我現在房子出租，不住這了，事實上我們社區很多都是出租，租客多，環境維護自然更加困難。」

廖先生談到屋況問題，他說：「漏水還是小case，由於各種管線老舊，還遇到糞管破裂的問題，味道很大。」一旁有其他住戶說：「屋況、環境真的不好，現在來小混混都不想來群聚了！」

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！　電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

關鍵字：信維整宅信維市場都更重建拆除台北市政府蔣萬安住都中心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

55年「台北九龍城寨」將重建　老住戶：曾見流氓拿刀追砍

「屋況真的很差，除了經常漏水，糞管還曾破裂，連小混混都不想來群聚！」老住戶說。 屋齡55年的「信維整宅」建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」，如今終於要都更了，將在下月29日召開公辦都更招商。

21分鐘前

高大特區痛點有解？高捷紫線規劃中　新大樓單價衝3字頭

高大特區街廓新、環境好，卻常被買方嫌「少一條捷運」。如今全長約36公里的捷運紫線規劃串聯橋科、高大特區、義大醫院等北高雄關鍵節點，交通題材重新炒熱區域討論度。信義房屋專家表示，沿線以高大特區最受惠，新大樓單價已站上3字頭。

2小時前

拿到建照卻不蓋！　建商賣三民區商3土地換現1億

房市買氣冷，連拿到建照都不想蓋？實登揭露，三民區大順路附近巷內245坪、商3用地，2月以1億1039萬元成交。據查，該地2024年曾取得建照準備動工，最終卻未開發、建照失效後直接賣地。信義房屋專家表示，該區巷弄內地價約35~50萬元。

2小時前

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形　島主撤出售牌、拉封鎖線

松江路上的知名「都更孤島」，掛售看板已撤下，騎樓圍了起來，並張貼「私人土地，嚴禁入內」公告。而隔壁「力麒松江企業總部」已完工，並將在Q3以成屋推案，總銷125.4億元。

5小時前

緊鄰8期！13期大墩南靜謐角地　校園河景首排「惠宇悅然」轉身入繁華

放眼台中房市，除了七期與水湳話題不斷，南屯十三期也逐漸成為關注焦點。不同於「從零開始」的新興重劃區，十三期坐擁整齊街廓與寬敞道路，同時緊鄰八期成熟生活圈，串聯五期商業機能與美術館特區藝文氛圍，形成兼具便利與生活品質的居住環境。

7小時前

英業達家族成員2.2億掃華城豪墅　張惠妹也曾接手

英業達集團會長葉國一，15年前主導合建的大台北華城豪墅新普國玉近期出現最新實價揭露。今年4月該區一幢指標豪墅以2.2億元售出，換算等同每坪土地加建物已經超過60萬大關。根據了解，買家應該也是英業達家族。

7小時前

市區去高鐵必經！歸仁「180座墳墓」夾擊　在地曝透天行情

高鐵、AI題材炒熱台南歸仁房市，市區通往高鐵特區的要道旁，卻還有座佔地1845坪的第八公墓！該公墓位於中正南路附近，初估有180座墳墓。在地專家透露，歸仁近年房價已補漲一波，但公墓周邊行情仍被壓抑，與附近住宅區相比價差約2~3成。

20小時前

喊話央行放寬貸款成數　代銷公會：年輕人缺的不是寬限期

6月18日即將召開央行理監事會，市場高度關注房市信用管制是否調整。17日高雄市代銷公會舉辦講座，理事長謝哲耀拋3建議，大喊新青安貸款成數拉高至9成、第二戶放寬至7成。他直言，首購族缺的不是寬限期或低利率，而是「第一桶金拿不出來」。

23小時前

央行管制到此為止？　鄉林賴正鎰預言：政策將持續鬆綁

鄉林建設（5531） 17日召開股東常會，董事長賴正鎰說，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說「選擇性信用管制就到這裡」，他研判央行18日召開理監事會議將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數能再放寬到7成。

6/17 13:42

老房別急過戶兒女　專家揭繼承4大省稅優勢

面對價值不菲的房產，應該趁生前提早贈與，還是留到死後由子女繼承，或透過買賣、分年贈與來傳承？專家教戰最省稅的老屋傳承密碼。

6/17 12:49

【整袋衛生紙在散步！】柴犬風雨無阻出門上廁所XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形..

英業達家族成員2.2億掃華城豪..

陪伴高雄人19年！　房東開價7..

圓山保齡球館歇業翻盤？　160..

喊話央行放寬貸款成數　代銷公會..

新青安2.0補貼擬「分段退場」..

興富發啟動「租售營收雙引擎」　..

拿到建照卻不蓋！　建商賣三民區..

老房別急過戶　專家揭繼承優勢

造價成本飆漲　開發商揭：恐掀「..

ETtoday房產雲

最新新聞more

55年「台北九龍城寨」將重建　..

高大特區痛點有解？高捷紫線規劃..

拿到建照卻不蓋！　建商賣三民區..

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形..

文定小首排「惠宇悅然」轉身入繁..

英業達家族成員2.2億掃華城豪..

市區去高鐵必經！歸仁「180座..

喊話央行放寬貸款成數　代銷公會..

央行管制到此為止？　鄉林賴正鎰..

老房別急過戶　專家揭繼承優勢

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366