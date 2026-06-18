55年「台北九龍城寨」將重建　老住戶：曾見流氓拿刀追砍

▲「信維整宅」終於要都更了，將在下月29日召開公辦都更招商。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「屋況真的很差，除了經常漏水，糞管還曾破裂，連小混混都不想來群聚！」老住戶說。 屋齡55年的「信維整宅」建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」，如今終於要都更了，將在下月29日召開公辦都更招商。

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

[廣告]請繼續往下閱讀...

「信維整宅」於民國60年落成，至今已有約55年歷史。該案位於大安路、信義路交叉，地段精華，但由於建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」。

「信維整宅」終於將迎來都更重建，市府團隊自2023年起設置駐地工作站，台北住都中心2025年辦理第三階段模擬選配，僅用115天即達成9成選配率。今（18日）台北市長蔣萬安宣布：「將在下個月29日召開公辦都更招商！」

「信維整宅」基地面積廣達1025坪，共有約490戶，每戶基本上僅有6~10坪。據了解，該案容積率可達700%以上，參與都更重建後，每戶分配比例接近1坪換1坪。

▲「信維整宅」位於台北市黃金地段，但建築老舊、戶數密集，也被稱為「台北九龍城寨」。（圖／記者項瀚攝）

記者實地走訪，「信維整宅」地下室原本的信維市場在多年前就已封閉，而1樓空間商家不少，有小吃店、肉鋪、銀樓、民生用品等等。

一位中藥房老闆娘黃小姐表示：「我在這裡開店，從20幾歲搬過來住，住了50年了，看著信維整宅一路走來的發展，其實很多年前就應該改建了。」

黃小姐回憶：「社區從20年前屋況就很糟，經常漏水。」治安方面，她說：「過去還有市場的時期，常常有流氓群聚，甚至還看過混混拿刀在一樓走廊追著砍，但在民國79年成立管委會之後，治安好些了。」

▲「信維整宅」共有近500戶，每戶只有6~10坪。（圖／記者項瀚攝）

另一位70多歲的廖先生是第一代住戶，他說：「最初我們家就是拆遷戶，我跟著媽媽來到這裡住，但我現在房子出租，不住這了，事實上我們社區很多都是出租，租客多，環境維護自然更加困難。」

廖先生談到屋況問題，他說：「漏水還是小case，由於各種管線老舊，還遇到糞管破裂的問題，味道很大。」一旁有其他住戶說：「屋況、環境真的不好，現在來小混混都不想來群聚了！」

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大