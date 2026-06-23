把世足迷當肥羊！美短租房源價飆1500%　住宿一晚驚見45萬天價

▲美國部分屋主趁世足賽開踢期間調漲房屋短期租金。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

2026年世界盃足球賽火熱開踢，不過大批湧入的狂熱球迷卻成為當地房東眼中的肥羊！紐約與紐澤西一帶的屋主想趁機大撈一筆，把短期租金大幅提高，甚至有住宅每晚租金甚至飆破1500%，每晚價格從865美元（約新台幣2.7萬元）漲至14185美元（約新台幣45萬元）。

紐約郵報報導，根據對各大短租網站的調查顯示，幾乎所有房源只要到了有比賽的日子，每晚房價至少都是翻倍起跳，不論是1房格局的迷你小屋或是高檔的多房豪宅都是這樣。

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AirBnB數據顯示，紐澤西州西紐約一間6房格局的房子，平時每晚要價865美元（約新台幣2.7萬元），決賽前夕竟然暴漲1539%，狂飆到一晚14185美元（約新台幣45萬元）。

▲紐澤西州西紐約一間6房格局的房子，決賽前夕暴漲至一晚14185美元。（圖／翻攝自Airbnb）

紐澤西州西紐約一間距離場館約20分鐘的4房住宅房價也飆漲，7月18日至19日的一晚租金高達12675美元（約新台幣40萬元），比3天前的1450美元（約新台幣4.6萬元）價格暴漲774%。

另據Booking.com數據，紐澤西州貝永市一間4房住宅在決賽週期間的房租也狂飆超過640%，每晚租金達11100美元（約新台幣35萬元），但只要世界盃一結束，房源價格就只要1500美元（約新台幣4.7萬元）。

如此誇張的漲幅就連房仲業者也看不下去，史泰登島房地產專家克里明斯（Tom Crimmins）直言，從865美元漲到 14185美元，簡直荒謬至極。根據短租數據分析公司AirDNA於4月發布的報告，世界盃期間所有主辦城市的房屋租賃需求大幅成長66%，包括西雅圖、洛杉磯和堪薩斯城。

不過也有專家認為，這種過度樂觀的定價最終恐怕會導致房源乏人問津。市場分析師米勒（Jonathan Miller）指出，「我認為許多對訂價過度樂觀的屋主最終會錯失商機，隨著賽事逐漸逼近，他們勢必得調整價格」。