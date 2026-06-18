房市管制未更動！引彭淮南前車之鑑　學者：會「慢慢放」

▲今（18日）央行召開Q2理監事會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行Q2理監事會議出爐，針對房市方面，選擇性信用管制沒有更動。對此，專家表示，雖然本次沒動，但可預期會「慢慢鬆綁」，「房市不是明天更好，是下季更好。」

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日前央行總裁楊金龍備詢時，針對第七波選擇性信用管制，脫口「就到這了！」讓市場相當期待，低迷近2年的房市是否能迎來轉機，期待第七波管制能否再鬆綁一點。

今（18日）央行召開理監事會議，針對房市方面，選擇性信用管制沒有更動。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「這近2年以來，房市交易量已大幅降低，更重要的是搶買的恐慌性心態消失，各項數據受到控制，可預期央行朝向鬆綁的方向。」

章定煊表示：「過去在彭淮南時代，有一次出現了：高價宅限貸保留、其他一口氣放掉，剛放掉後雖無立即反應，但之後就衝上去了，在有前車之鑑下，央行勢必會『慢慢放』。」

至於房市表現，章定煊表示：「在央行『慢慢放』的態度明確下，房市不會立刻翻轉，而是慢慢好轉，房市『不是明天會更好，而是下季會更好』。」

▲2024年9月央行實施第七波管制後，六都每月的移轉棟數整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察2024年9月19日央行宣布第七波選擇性信用管制後，各項數據都顯示房市急凍。

從六都移轉棟數來看，該數據本就反映約2個月前的市況，因此可以看到2024年底每月還有1.9~2.2萬棟的水準，不過從2025年開始，單月都沒有超過2萬棟。

去年全台買賣移轉棟數26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比年減25.5%，不僅寫下近9年來新低，也是史上第三低量，顯示市場大幅降溫，且移轉棟數還有交屋撐場，預售成交量下降幅度更是顯著。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「央行政策都會有延續性，從Q1第二戶放寬1成來看，可期待的是未來持續放寬管制，以房市景氣循環的角度來看，再加上央行相對鬆綁的態度，成交量可望回升，事實上從今年第二季開始，市場就已有稍微好轉一些。」

何世昌表示：「雖然鬆綁的方向明確，但交易量有更明顯的回升，應該要到年底選舉之後。」

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