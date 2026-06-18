管制未解套！換屋成數維持限制　建商直言「政策矛盾」

▲央行18日召開第2季理監事會議，未祭出第8波打房，也未進一步大幅鬆綁房市管制。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行今（18日）召開第2季理監事會議，未進一步鬆綁房市管制，建商期待落空，直言：「矛盾的是，政府一邊希望房價別再漲，一邊又讓土地、營建與稅負成本持續墊高，最後還期待建商降價讓利，房價要下修恐怕不容易。」

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歷經七波信用管制後，國內房市量能已明顯收縮。央行第2季理監事會議，決議維持利率不變，重貼現率維持2%，並未祭出第8波信用管制，主因在房市交易已降溫、房價漲勢減緩，且全體銀行不動產貸款集中度已從2024年6月底高點37.6%，降至今年5月底35.2%。

中華民國不動產建築開發公會全國聯合會理事長楊玉全表示，目前市場狀況央行都看得到，這次理監事會未再進一步加碼打房，符合市場預期，「目前換屋族面臨最大的問題仍是貸款限制，雖然自然人第2戶貸款成數已由5成提高至6成，但對不少家庭而言，自備款負擔仍相當沉重。」

楊玉全認為，自住型換屋需求本來就不應被過度管制，否則將影響住宅市場正常流動。

▲央行管制政策時間軸。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

中華民國建築產業發展協會理事長詹雅喨則表示，目前房市最大的問題並非需求消失，而是資金流動性不足。雖然近期銀行授信狀況較先前略有改善，但市場感受並不明顯，「水龍頭打開只有幾滴水。」

詹雅喨透露，近期甚至出現部分購屋族將資金轉往股市的現象，建案通知客戶辦理交屋時，買方還希望延後2個月，理由是想先把資金留在股市操作。

詹雅喨表示，現在房價雖然略為鬆動，但不代表建商有讓利空間。過去幾年政府持續以打房名義增加建築業成本，包括土地、營建與各項稅負都一路墊高，最後都會反映在開發成本上，「政府一方面希望房價不要漲，另一方面又一直增加成本，現在還要建商降價賣，這本身就很矛盾。」若政策持續墊高開發成本，又期待市場大幅降價，實際上可操作空間相當有限。

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