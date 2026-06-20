景美商圈房價穩定　在地房仲：2大換屋族群需求強

▲景美商圈在地換屋動能強，房市表現穩定。（圖／東森房屋提供）



記者項瀚／台北報導

房市買氣開始緩步回溫，進入第二季後，看屋與成交狀況更明顯增溫。其中，擁有成熟生活機能、捷運優勢與濃厚文教氛圍的景美商圈，憑藉穩定的在地需求與換屋族支撐，成為台北市房市中表現相對穩健的區域之一。

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森房屋景美加盟店長謝興泰表示，景美商圈最大的特色在於居住黏著度極高，許多居民一住就是數十年，即使有換屋需求，也鮮少離開景美，而是在區域內持續尋找更符合人生階段需求的產品，因此形成相當穩定的自住買盤。

謝興泰指出，目前景美最主要的購屋族群之一，就是長年居住在當地的換屋客。許多人30、40歲時購買的是舊公寓產品，當時體力尚佳，上下樓梯不是問題，但隨著年齡逐漸增長，如今已進入70、80歲階段，對於居住便利性的要求提高，開始尋找具備電梯的大樓產品，因此形成明顯的換屋需求。

另一類常見買盤則是家庭型換屋客。謝興泰觀察，近年不少家庭出現世代分居但不離區的現象，子女繼續居住在原本的住家，父母則選擇在附近購買電梯大樓，既保有各自生活空間，又能維持緊密照應與家庭互動。

此外，景美向來擁有濃厚文教氛圍，居民結構以軍公教、專業人士及穩定就業族群為多，整體購屋需求相對健康且具備長期支撐力。

謝興泰指出，今年以來股市表現亮眼，也進一步提升部分民眾的換屋意願，不少客戶在資產增值後選擇獲利了結，將資金轉進房地產市場，進一步帶動區域買氣回升。

▲景美商圈最受市場青睞的仍是中古電梯大樓。（圖／東森房屋提供）

在產品表現方面，景美商圈最受市場青睞的仍是中古電梯大樓，尤其鄰近台北捷運松山新店線景美站步行7至8分鐘範圍內的物件，更是市場搶手產品。

謝興泰表示，目前符合上述條件的待售電梯住宅相當稀少，市場釋出量僅約10戶左右，供給十分有限。由於景美區內可開發土地不多，新建案供給量也有限，使得中古電梯住宅成為許多換屋族鎖定的目標。

依照目前市場行情來看，屋齡約30年的電梯大樓，單價普遍落在每坪70萬至80萬元之間；若具備小坪數規劃、屋況良好、管理完善等條件，成交單價甚至有機會突破每坪80萬元以上。

謝興泰認為，景美房市最大的優勢在於需求穩定且具備高度自住特性，不論市場景氣如何波動，在地居民持續換屋、家庭分戶及資產配置需求始終存在，加上區域生活機能成熟、交通便利且供給有限，使景美商圈長期維持穩定的市場熱度。

謝興泰表示，隨著今年房市買氣逐漸回溫，加上換屋需求持續釋放，景美商圈的中古電梯住宅市場可望持續受到市場青睞，在供給有限的情況下，價格表現也將維持穩健格局，對於重視生活便利性與長期居住品質的自住客而言，景美仍是台北市極具競爭力的成熟生活圈之一。

▲謝興泰表示，景美商圈房價表現將維持穩健格局。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大