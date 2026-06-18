央行不鬆綁攸關台股？　專家：過早放行「房市恐飆風再起」

▲央行Q2理監事會議出爐，針對房市方面，選擇性信用管制沒有更動。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

央行Q2理監事會議出爐，針對房市方面，選擇性信用管制沒有更動。信義房屋專家表示，現在問題可能已不是單純放款集中度，過去1年台股市值大幅膨脹，民眾購買力也隨之增加，倘若過早大幅鬆綁，房市可能有飆風再起風險。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「投資性需求已明顯退場，過度依賴槓桿與價格預期的交易結構逐步收斂，房市正式由政策博弈與資金槓桿驅動的浮動情緒，轉向以購買力與基本面為核心的競爭新階段。」

展望後市，黃舒衛表示：「雖然政策不確定性下降，但市場並未進入全面性復甦循環，房市將呈現成交量逐步回穩、價格區間整理的發展格局，而非全面性上行循環。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然房貸集中度在政策管控後，開始出現下滑，房市量縮價格盤整，整體有軟著陸的趨勢，但現在問題可能已經不是單純『放款集中度』。」

曾敬德接著表示：「過去1年台股市值大幅膨脹，民眾購買力也隨之增加，但在政策抑制下並未過多流入房市，央行應該會謹慎看待台股帶來的購買力膨脹疑慮。」

曾敬德說：「倘若過早大幅鬆綁，房市可能有飆風再起風險，因此一動不如一靜，再觀察看看、滾動式檢討也是個選項。」

▲過去1年台股市值大幅膨脹，民眾購買力也隨之增加。（示意圖／記者湯興漢攝）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒：「昨（17日）美國聯邦準備理事會（Fed）雖仍維持利率不變，卻不斷釋出鷹派訊息，更大幅上調對於國內的通膨預估，因此如下半年美國通膨壓力再起，聯準會恐怕重啟升息循環。」

而台灣央行，徐佳馨表示：「也可能考量全球匯率環境，進而跟進調整利率政策，屆時房貸利率與購屋成本再攀升，恐讓2026年已經急凍的房市更加雪上加霜。」

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