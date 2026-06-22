房產展推以色列「非法屯墾區」建案！　百人抗議爆衝突

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦日前舉辦一場備受爭議的「以色列房產展」，卻遭外媒踢爆展場內公然推銷位於約旦河西岸（West Bank）的非法以色列屯墾區房屋。此事引發數百名民眾在場外激烈抗議、15人遭到警方逮捕，更讓多名英國國會議員氣炸，痛批「簡直可惡至極！」

展前堅決否認 入場卻狂發「非法房產」傳單



根據《天空新聞》獨家掌握的畫面，這場在埃奇韋爾聯合猶太會堂舉辦的房產展銷會上，行銷文宣竟包含約旦河西岸與東耶路撒冷的房產。依國際法規定，這些以色列屯墾區全數皆屬非法。

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▲位於約旦河西岸的以色列非法屯墾區。（圖／達志影像／美聯社）



展前主辦方曾強烈否認，向媒體堅稱只會提供「綠線」（1948年以阿戰爭後劃定的停戰線）範圍內的建案，並反批指控是恐怖主義支持者想找藉口攻擊猶太人與以色列國。

然而，抗議團體「猶太反錫安主義行動」成員出面打臉，表示進場後就拿到伊加爾不動產與雪莉房產等業者的廣告，大力推銷吉瓦特澤夫、馬阿勒阿杜米姆等非法屯墾區房屋。

逾百名議員連署擋不下 痛批政府失職

這場展覽開辦前就引發高度爭議。上周共有超過100位跨黨派上下議院議員連署致函政府呼籲阻止活動。信中引述國際法院2024年的裁決，強調以色列應結束在巴勒斯坦被佔領土的非法存在。

▲民眾抗議公開販售以色列非法屯墾區房產。（圖／路透）



負責統籌連署的工黨議員麥克唐納痛批，「這些人竟膽敢跑到我們的首都，買賣根本不屬於他們的土地，簡直可惡至極！如果今天是俄羅斯人來賣烏克蘭的土地，大家會怎麼想？」

他呼籲政府必須明令「禁止」英國企業與屯墾區交易。另名工黨議員亞伯拉罕斯也砲轟政府嚴重失職，直指在倫敦公然販售非法土地令人作嘔，政府承諾追查卻是一場空。

場外爆激烈衝突 英政府急致函徹查

展覽當天，場外聚集了數百名立場對立的抗議群眾互相叫陣，場面一度混亂，最終有15人遭逮。面對猛烈抨擊，英國政府發布聲明強調，強烈反對任何推銷非法屯墾區房產的廣告行為。

據了解，英國外交部政務次長與文化媒體暨體育部大臣已緊急致函「廣告標準局」，要求嚴格審查任何推銷非法屯墾區房產的證據，以確保英國法律得到落實。目前，主辦單位與多家參展房仲業者尚未對此做出進一步回應。