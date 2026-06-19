50年老透天「翻修抓200萬」全場愣喊吃緊！專家也開勸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友求助，家中有一棟50年老透天，地坪約22坪，想抓裝潢預算200萬元，詢問是否足夠。貼文曝光後，不少網友都直言「恐怕不夠」，尤其老屋最怕不是裝潢美不美，而是水電、防水、管線、結構補強等基礎工程。信義房屋專家指出，老屋翻修前應先確認屋況與總建坪，預算要優先放在安全與基本機能，否則後續花費可能更高。

原PO在「買房知識家」發問，「請問50年老透天要裝潢，預計兩百萬夠嗎？地坪約22坪左右。」問題一出，不少人立刻點出關鍵，「應該是翻修，不是裝潢吧？」也有人說，「50年老屋，水電、防水，又無漏水，要不要重新隔間最優先，其他看需求。」

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貼文引發討論，許多人都搖頭，「我家建坪22，翻新400」、「不夠，我十年前就280了」、「翻修而格局不變，沒裝潢，200就有點吃緊了」、「只做基礎夠，若整體設計整修加美感，不夠。」「管線如果也要全換，不夠，都重新弄了，所有管線也要換。」

也有較務實的留言認為，若房子本身沒有太大破損，且只求陽春整理，200萬元仍有機會，「如果只是水電更換、油漆、空屋應該可以，但沒有再多了」、「陽春乾淨、木工少應該可以」、「水電、衛浴、要敲掉的先敲，有龜裂或壁癌處理，再來土水及防水，最後油漆或瓷磚收尾，木裝潢就另算。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，50年老透天若要動工，第一步先檢查結構、漏水、壁癌、排水與電線負載，若預算有限，應先把錢投入管線更新、防水、衛浴、屋頂與外牆等必要項目，木作、系統櫃與造型裝潢反而可以往後放。他認為，可以保留至少一成到兩成追加預算，因為老屋常常拆開後才發現更多問題。