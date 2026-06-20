央行利率連9凍「打房按下暫停鍵」　房市進入觀察期

圖文／鏡週刊

央行6月18日宣布利率按兵不動，重貼現率維持2％，寫下「連9凍」紀錄，房市管控方面，央行未進一步祭出第8波選擇性信用管制，市場解讀房市政策已由全面打房轉向觀察期，打炒房按下暫停鍵，專家仍認為2026年房市繼續「留校察看」，維持量縮價盤格局。

「我上次在立法院提到『（房市信用管制）就到這裡』，令大家都很好奇，我在這裡給各位answer（答案），本行仍會持續關注，檢視各銀行內部控管不動產貸款總量。」央行總裁楊金龍指出，截至今年5月底，全體銀行不動產貸款占總放款比率已由2024年6月底高點37.6％，降至35.2％，「集中度下來了，房市已經在soft landing（軟著陸），但是仍緩慢。」

楊金龍強調，央行的選擇性信用管制措施的目的，在於防範信用資源過度集中於不動產市場，未來將持續檢視執行成效。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨觀察，第2季央行理監事會議上未有驚喜，仍維持緊縮手段，主因為股市熱錢四處橫流，需嚴防房市報復性反彈，因此打房「緊箍咒」仍在，她研判2026年房市仍將繼續「留校察看」，維持量縮價盤格局。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，近期台股表現強勢，市場資金動能仍相對充沛，加上新青安2.0即將接棒上路，可能會為房市帶來支撐力道。因此，央行現階段選擇採取「以靜制動」的策略，持續觀察金融市場與總體經濟發展，並密切追蹤新青安2.0上路後的市場反應及交易量能變化。

她預期最快要到第3季理監事會議後，央行才會進一步評估下一階段政策方向，屆時房市後續走勢也將更加明朗。

「沒有壞消息，就是好消息。」台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，當前股市大熱，市場游資充沛，為防熱錢轉入房市，央行對信用管制謹守「緊抓輕放」原則，2年來嚴格管制的衝擊可望進一步淡化，預期市場將朝「軟著陸、緩回溫」的方向發展。



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