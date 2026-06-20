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打房緊箍咒未解　房市下半年恐續陷觀望僵局

央行未調整房市管制措施，市場普遍認為下半年將維持量縮價盤整格局。

圖文／鏡週刊

中央銀行18日召開第二季理監事會議，房市信用管制維持現狀，未釋出鬆綁訊號，房產專家普遍認為，這顯示央行雖滿意目前房市軟著陸成果，但面對充沛的股市游資，依舊不敢掉以輕心，在政策不變的狀況下，下半年房市恐持續「量縮價盤」僵局。

自第七波信用管制上路以來，市場投資與投機需求已大幅降溫，房市逐漸回歸自住需求主導，中信房屋研展室副理莊思敏表示，此次央行選擇不鬆不緊的策略，反映對目前房市軟著陸成果的肯定，也顯示仍希望持續觀察金融市場及總體經濟變化，尤其是新青安2.0上路後對市場帶來的影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，雖然房貸集中度已較高點下滑，房市也出現量縮、價格盤整現象，但在台股大漲帶動財富效果下，央行仍須留意資金流向及房價預期心理變化。若過早鬆綁管制，不排除資金重新流向房市，因此現階段維持觀察、滾動檢討是較合理的選擇。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，央行延續現行信用管制措施，代表投資需求仍受到抑制，自住買盤仍是市場主要支撐力量。她指出，今年前4月全台建物買賣移轉棟數較去年同期減少4.9%，顯示政策已發揮效果。

對於後市發展，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，央行此次未釋出鬆綁訊號並不意外，主因股市資金仍相當充沛，加上新案價格尚未出現明顯修正，央行仍須防範房市再度升溫。她預估，房市短期內仍將維持「量縮價盤」格局。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也指出，市場原先期待央行能針對換屋族等族群進行部分調整，但此次未見鬆綁，恐使買賣雙方持續僵持。買方期待價格修正，賣方則受制於土地及營建成本，價格難以鬆動，交易量短期內仍難明顯回升。

住展雜誌發言人陳炳辰則認為，此次政策維持不變，可能讓市場信心進一步轉弱。加上下半年將進入颱風季及民俗月，恐對買氣造成額外干擾，甚至影響928檔期推案表現。他觀察，目前已有部分新案價格回歸區域行情，未來新興區域及二線地區房價修正壓力可能更為明顯。

站在建商角度，科達建築董事長賴建程則表示，市場原本期待換屋貸款條件能進一步放寬，如今政策維持現狀，「沒有進一步措施就是好消息」。他指出，目前市場仍有不少首購與換屋需求存在，但受到貸款成數及銀行授信條件影響，部分自住族群購屋計畫被迫延後。他認為，房市現階段屬於「短空長多」，未來若能適度照顧首購與換屋需求，有助市場回到溫和穩健的發展軌道。


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關鍵字：鏡週刊房市打房

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