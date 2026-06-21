中國房價跌幅擴大！二線城市領跌　僅靠「AI熱潮」苦撐

▲中國5月份房屋價格跌速再度加快。（示意圖／路透）



記者張方瑀／編譯

中國房地產市場的復甦曙光在5月硬生生遭到打斷。根據最新官方數據顯示，中國5月份房屋價格跌速再度加快，讓2026年初剛冒出的回溫希望瞬間落空，房市低迷的慘況至今已拖累整體經濟近5年。專家指出，隨著市場進入傳統銷售淡季，未來三個月將面臨嚴峻考驗，且目前僅剩受惠於全球AI投資熱潮的超大型城市還能勉強支撐。

新屋、中古屋跌幅雙雙擴大

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根據《彭博社》報導，中國國家統計局6月中公布最新數據指出，扣除政府補貼的保障房後，5月份70個大中城市的新建住宅價格比4月下跌了0.2%，跌幅明顯高於4月的0.19%。

至於較少受到官方政策干預、更能反映市場真實走向的中古屋價格，在5月份也下滑了0.26%，創下近三個月來的最大跌幅。

廣發證券分析師郭鎮在報告中直言，「從5月開始，中國房市進入傳統的銷售淡季，將面臨為期三個月的考驗。核心城市的房市買氣能否維持下去，還有待觀察。」

二線城市撐不住 僅靠AI科技重鎮苦撐

數據進一步透露出嚴重的兩極化現象，目前房市的所有復甦跡象，全被局限在少數受惠於全球AI投資熱潮的超大型城市。例如馬雲旗下阿里巴巴集團（Alibaba Group）與機器人產業巨頭宇樹科技（Unitree Robotics）總部所在的杭州，新屋房價漲幅就在70個城市中位居第一。

然而，在地位僅次於北京、上海等富裕區域的「二線城市」中，房價跌勢卻全面加劇。數據顯示，這些二線城市的中古屋房價在5月下滑了0.25%，同樣寫下三個月來最大跌幅。

內需疲軟 分析師看房市落底時間各異

這對極力想提振國內需求的政策制定者來說，無疑是一大挑戰。16日公布的其他經濟數據也顯示，中國5月的消費者支出出現了自新冠疫情以來的首次萎縮，整體投資狀況也持續惡化。

儘管如此，部分華爾街大行仍抱持不同看法。花旗集團（Citigroup）、美國銀行（Bank of America）與摩根大通（JPMorgan Chase）的分析師認為，這個飽受打擊的房地產市場終於要熬到谷底。

過去比同行更早精準預警中國恆大集團（China Evergrande Group）風暴的瑞銀集團（UBS Group）資深房地產分析師林鎮鴻（John Lam）也預測，在AI熱潮帶旺中國科技巨頭的推波助瀾下，富裕一線城市的房價接下來將可望趨於穩定。