房貸剩450萬「想先還300萬」！他曝利率一票搖頭：別全砸進去

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有屋主表示，當初房貸貸了550萬元，利率2.43%，繳了6年半後，目前還剩約450萬元。由於手上有一筆資金，打算先提前償還約300萬元，因此上網請教，剩下房貸金額還需要注意什麼。信義房屋專家建議可以確認三件事，包括銀行是否有提前清償違約金或手續費、提前還款後的選擇等等。

原PO在「買房知識家」發文表示，自己當初房貸貸款550萬元，貸款年限30年，利率為2.43%，目前已繳了6年半，剩餘本金約450萬元。近期他規劃先多還300萬元左右，因此想詢問前輩，「若剩下房貸金額部分，我要注意什麼嗎？」

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貼文引發討論，「重點不是能不能先還300萬，而是還完後要選降低月付還是縮短年限」、「不會理財、不投資就還本」、「理論上利息低於2.5%，如果有好的投資管道，可以不用提前還」、「不要把現金全砸進房貸，至少要留6～12個月緊急預備金。」

還有網友給出較務實的建議，如果手邊沒有穩定投資規劃，提前還本金確實能降低壓力；但若有更高報酬的投資管道，且每月房貸仍能穩定負擔，就不一定要急著把資金全數投入房貸。也有人提醒，若提前還款後再重新借款，未來利率條件不一定比現在好。

專家建議確認「三件事」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，這類情況要先確認三件事，第一是銀行是否有提前清償違約金或手續費，第二是提前還款後要選擇「降低月付」或「縮短年限」，第三則是不要把現金流一次用盡。若家庭現金流較緊，選擇降低月付可減輕每月壓力；若收入穩定、想節省總利息，縮短年限通常較有利。

曾敬德也提醒，房貸利率2.43%不算特別高，提前還款前應保留至少6至12個月生活費與緊急預備金，避免之後遇到失業、醫療、裝修或家庭支出時，反而需要用更高成本借錢周轉。