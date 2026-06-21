2寶媽買房「有資金可全款付」不辦房貸很虧？專家點折衷解法

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有屋主表示，近期買了二手房，手邊資金足夠不用辦房貸，但因為家中還有2名幼小孩子要養，擔心若選擇貸款，每月生活費會被壓縮；可若不貸款，又覺得在通膨環境下好像吃虧，因此上網請教該怎麼處理。信義房屋專家指出，這類買家要注意的不是「有沒有能力全款買房」，而是緊急預備金是否足夠。

原PO在臉書社團「買房知識家」表示，自己最近買了二手房，原本有資金可以不用貸款，但身為有2名幼兒的家庭，仍擔心未來生活費、教育費、突發支出會讓現金流吃緊。她也坦言，若完全不貸款，又擔心少了資金運用彈性，在通膨之下不划算，因此相當猶豫。

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貼文曝光後，不少人建議，不一定要全貸或全現金，可用「部分貸款」保留現金水位，「如果你懂投資，那可以貸一下；如果不懂投資，那就付一付省利息」、「育有兩名幼童的家庭極度需要保留足夠現金水位」、「可以貸個三成意思意思就好」、「有投資管道，回收利率超過貸款利率就選貸款，沒有則選擇不要貸款」、「貸款，留現金。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，這類家庭最重要的不是「有沒有能力全款買房」，而是買完房後是否還有足夠現金。尤其家中有幼兒，應優先保留緊急預備金、育兒支出與家庭生活費，避免把資金全數投入房產後，遇到醫療、教育、裝修或工作變動時反而陷入壓力。