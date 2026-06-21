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梧棲夫妻雙亡凶宅出租「2房1廳月租9000元」！網：窮比鬼更可怕

▲▼ 西屯鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台中梧棲上月底發生雙屍命案，一對21歲年輕夫妻被發現陳屍房內，4個月大女嬰則幸運獲救。事件發生後，套房近日被發現已在網路掛牌出租，房東在租屋資訊中載明屋內曾發生非自然死亡事件，並標出2房1廳1衛、月租9000元，掀起網友討論。

有網友在Threads分享租屋資訊，感嘆房東真的很倒楣，該社區原本行情就不佳，如今又因命案成為事故屋，「會想住嗎？」原PO也補充，房東在文中沒附上套房的照片，不過同社區招租的照片都不錯，「這是新大樓，公設也多，但比起房租，更要考量的是地點，遠到要命的王國。」

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梧棲雙屍事故屋出租　2房月租9000元

從租屋截圖可見，事故屋位於電梯大樓，月租僅9000元（管理費用），水電費都依照台水、台電費用收取，格局為2房1廳1衛，室內約15坪，且是新建成不久的公寓。房東備註還說明，屋內曾發生非自然死亡事件，但已委請專業法師完成民俗超度與淨化儀式，也重新整理、徹底清潔屋內環境，並強調租屋資訊公開透明，不會隱瞞過往狀況，有意承租者可洽談簽約入住。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲事故屋出租，月租9000元。（圖／翻攝自Threads）

有人願意承租　也有人坦言害怕

留言區中，不少網友認為，屋況新且非他殺案件，加上價格便宜，仍具有吸引力，「窮比鬼更可怕」、「兩房一廳很心動」、「租補下去一個月等於一個人只要付1千多元」、「便宜治百病」、「「9000還包了管理費，加上租補，不怕沒人租」、「如果在台北我會去租」。

對此，民俗專家廖大乙曾表示，發生此事，該處怨氣會很重，應該要請高僧前往誦經，紓解怨氣，另外社區出入口也要淨化，以免造成社區人心惶惶。

廖大乙提醒，建議請高僧、大法師誦經或是做一場法事化解怨氣，超渡亡魂，尤其是整棟大樓的出入口一定要淨化；另外農曆七月時，也可準備豐盛祭品，並稟請中元公做主，讓亡魂早日歸去，紓解怨氣。

據了解，這起事件發生在上月21日，一對年僅21歲的夫妻被發現陳屍主臥床上。兩人是家扶中心長期追蹤的高風險家庭，因社工連續3天聯繫不上，也未見出入紀錄，察覺異常後通報警方與里長協助到場。破門後，警方在次臥發現4個月大的女嬰滾落床邊、氣息微弱，所幸送醫後沒有大礙。

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