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台中夫妻雙亡凶宅「2房9000元租出去了！」　男勇者：租客就是我

▲▼清水房市,梧棲房市,海線房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台中梧棲上月底發生雙屍命案，一對21歲年輕夫妻被發現陳屍房內，4個月大女嬰則幸運獲救。事件發生後，套房近日被發現已在網路掛牌出租，2房1廳1衛、月租9000元。如今，一名男勇者現身表示，「各位不用看了，租客就是我」，留言區許多網友驚呼「炎夏真的不用開冷氣嗎？」

從租屋資訊可見，事故屋為電梯大樓，月租9000元，格局為2房1廳1衛，室內約15坪，且是新建成不久的公寓。房東備註還說明，屋內曾發生非自然死亡事件，但已委請專業法師完成民俗超度與淨化儀式，也重新整理、徹底清潔屋內環境，並強調租屋資訊公開透明，不會隱瞞過往狀況，有意承租者可洽談簽約入住。

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男勇者現身：租客就是我

租屋資訊被轉發到Threads上掀起熱論，一名男網友現身指出，「各位不用看了，租客就是我，有看到鬼再和各位報告」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲勇者現身。（圖／翻攝自Threads）

貼文底下，不少網友驚呼「可惡，被你搶走了，不然我打算要租」、「真的嗎？一個人住？ 」「夏天肯定很省電吧」、「就跟祂們做朋友吧，互相尊重。您又不是害他的人，身有正氣就有一道光，怕的反而是他們」、「勇者，夏天省電費」、「太猛了」。還有許多人喊「卡」、「卡一個等分享」。

事實上，物件價格優於附近行情價，不少網友看完租屋資訊後認為，屋況新且非他殺案件，加上價格便宜，仍具有吸引力，「窮比鬼更可怕」、「兩房一廳很心動」、「租補下去一個月等於一個人只要付1千多元」、「便宜治百病」、「9000還包了管理費，加上租補，不怕沒人租」、「如果在台北我會去租」。

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關鍵字：命案屋台中租屋事故房勇者

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