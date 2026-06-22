氣候危機威脅AI資料中心　研究：近8成容量暴露洪水、野火風險

▲AI資料中心。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

隨著人工智慧（AI）熱潮帶動全球資料中心（Data Center）快速擴張，一份最新研究警告，全球大部分資料中心正面臨日益升高的氣候變遷風險。研究顯示，近8成資料中心容量暴露於洪水、強風及野火等極端氣候威脅之下，未來可能衝擊營運穩定性並推高維護成本。

CNBC報導，氣候風險分析公司「First Street」發布研究報告，分析全球97個主要資料中心市場後發現，約79％的資料中心容量面臨急性氣候風險，包括洪災、極端風暴及野火等可能導致停機、設備損壞及保險成本上升的事件。

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報告指出，超過半數資料中心同時暴露於長期氣候壓力之下，例如極端高溫、乾旱及水資源短缺。這類慢性風險雖不如天災來得立即，卻可能持續影響能源效率、冷卻系統運作及整體營運成本。

First Street執行長艾比（Matthew Eby）表示，許多不動產及基礎設施投資仍依賴歷史數據進行風險評估，但氣候環境已與過去不同，傳統模型無法完整反映未來風險。

First Street首席經濟學家波特（Jeremy Porter）指出，目前不少政府及業界使用的模型仍根據過往降雨紀錄進行推估，卻未充分納入氣候變遷帶來的影響。隨著全球暖化加劇，大氣可容納更多水氣，使降雨強度與頻率持續增加。

研究認為，資料中心投資人若只依賴傳統指標評估建置地點，可能低估未來20至30年營運期間面臨的風險。報告建議，投資人應將氣候因素納入資本配置與風險評估，以避免誤判市場價值。

部分業者已開始因應相關挑戰。全球資料中心營運商Digital Realty表示，目前旗下約300座資料中心多數採用無耗水或封閉循環冷卻系統，以降低對水資源的依賴。

波特指出，除了強化建築本身的防災能力外，業者更應從整體系統層面評估風險，包括電力供應、交通動線、周邊基礎設施及社區條件等因素。他認為，單純提升建築抗災能力並不足夠，真正的挑戰在於確保整個支援系統能在極端氣候下持續運作。