大同區最貴待售物件！　寧夏夜市「小北百貨」求售6.88億

▲寧夏夜市「小北百貨」以6.88億元開價求售，成為大同區最貴待售物件。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大同區最貴待售物件！寧夏夜市商圈「小北百貨」共計434坪，以6.88億元開價求售。專家分析，該店面每月租金估55萬元，建物開價確實偏高，不過其在地段、穩定租客的加持下，仍具有一定的稀缺性與競爭力。

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

[廣告]請繼續往下閱讀...

寧夏夜市商圈、寧夏路上「小北百貨」店面以6.88億元開價求售，權狀面積434坪，包括約60坪車位空間，屋齡29年。該物件也是目前《591房屋交易網》大同區最貴待售物件。

經查謄本，屋主為曾姓自然人，登記在台中霧峰，早在2007年就透過買賣取得該店面，而小北百貨開幕至今已達10年以上。

▲寧夏夜市「小北百貨」權狀434坪，開價6.88億元。（圖／翻攝自591）

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「寧夏夜市為台北指名度數一數二的夜市，多為觀光客族群，但本次討論店面屬於夜市外圍區段，觀光客不易經過此處，人潮量與夜市心臟地段有不小差距。」

韋昀廷表示：「該物件坪數大、總價高，加上建物型態為電梯大樓，不易都更，店面價值基本上取決於小北百貨的租期及租金，以北市高總價店面較有機會去化的年投報2.5%計算，其月租金要達140萬元。」

東家國際地產總監李佳燕指出：「該商圈黃金三角窗的九乘九文具，每月租金約55萬元，以此推估本次討論的小北百貨店面，加上車位後，每月租金應也在55萬元左右。」

李佳燕分析：「周邊同類型店面開價行情多介於120~150萬元，拆算小北百貨每坪開價約178萬元，開價確實偏高，該店面應是鎖定對區域有認同，並傾向以傳家收藏、資產配置角度布局的高資產客群。」

▲寧夏夜市小北百貨求售分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大