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房市管制不鬆綁　營建指數重挫逾3%

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 跌破2萬點。（圖／記者屠惠剛攝）

▲營建指數低氣壓蔓延，今（22日）早盤重挫逾3%。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者項瀚／台北報導

6月18日央行Q2理監會議決議，房市管制不變，未進一步鬆綁。營建指數低氣壓蔓延，今（22日）早盤重挫逾3%。分析師表示，雖然當前房市環境低迷，但政策仍是偏向鬆綁的方向，一些營建個案也擁不錯的經營績效，長線股價仍可期。

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央行總裁楊金龍6月10日赴立法院報告，針對當前偏冷的房市，是否會進一步加大選擇性信用管制力道，楊金龍脫口：「就到這裡」，市場期待信用管制進一步鬆綁，使得當天營建指數大漲4.45%，收在481.03點，多檔個案飆漲停，

不過在6月18日，也就是央行理監事會議當天，市場預期選擇性信用管制不會鬆綁，營建指數下跌1.03%，收在476.69元。

接著，Q2央行理監事會議宣布，房市管制不變。楊金龍強調：「會密切注意、滾動式調整。」在結果公佈後首日，營建指數大幅下跌，早盤下跌逾3%，最低打到461.63點（截至上午10點）。

▲▼ 央行房市管制不鬆綁，營建指數今（22日）早盤重挫逾3% 。（圖／翻攝自國泰APP）

▲央行房市管制不鬆綁，營建指數今（22日）早盤重挫逾3%。（圖／翻攝自國泰APP）

啟發投顧分析師丁彥鈞表示：「本次央行信用管制無鬆綁，且無釋出房市利多消息，營建股基本面仍是比較低迷的情況，自然出現失望性賣壓，加上今日AI科技股再度大漲，吸走傳產資金，營建指數出現較大幅度下跌。」

不過，丁彥鈞表示：「就目前央行選擇性信用管制的內容，不可能永遠那麼緊，且觀察一些營建個股經營績效、配息表現都不錯，未來仍相當有機會。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌補充：「央行Q1理監事會議已將第二戶放寬1成，而連續2季放寬確實不符合央行的習性，因此Q2不動其實符合預期，但可以比較確定的是，央行已啟動偏向鬆綁的政策方向，可預期未來持續放寬。」

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關鍵字：股市央行打房管制放寬營建股指數

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