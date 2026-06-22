曾有稀有牌照加持　老旅宿2.6億轉手「隔壁透天也被併下」

記者陳筱惠／台中報導

加碼整合土地！台中市五權路上屋齡58年的「創意時尚飯店」整棟建物，以2.686億元交易後，近期實登再揭露，建商以每坪土地單價115萬元的價碼，再吞隔壁2透天，讓購地總價突破3億元。

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▲「創意時尚飯店」以2.686億元交易後，建商以每坪土地單價115萬元的價碼，再吞隔壁2透天。（圖／記者陳筱惠攝）

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前身為在台中旅宿界享有盛名的「元帥大飯店」，過去享有「第一俱樂部」稀有牌照加持，2010年由瑞石集團接手並更名為「創意時尚飯店」，日前以2.686億元交易。

創意時尚飯店所在基地面積278.3坪，以土地單價拆算落在96萬元，土地涵蓋5地號，有商業地也有住二用地。不過當時並未可知取得該棟飯店的所有權人，實際走訪，飯店已經停業，掛上登豐建設開發商布條。

取得飯店後時隔1年，5月最新成交的2間透天厝，地坪42.05坪，總價4850萬元，換算土地單價來到每坪115萬元，顯示在臨路條件及基地完整性等因素加持下，地主對價格期待明顯提高。基地目前合併總面積為320坪上下，平均取得土地單價來到99萬元。

▲建商取得飯店後時隔1年，持續整合鄰地 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「建商願意以更高單價收購相鄰透天，關鍵不只在於增加坪數，更在於基地形狀是否方正、臨路面寬能否放大，以及未來產品規劃的彈性。尤其五權路沿線兼具交通與商業機能，加上又是商業地，都有利提升開發效益。」

根據內政部不動產資訊平台統計，北區老屋占比已達64.83%，相較於老屋佔比更多的中區，北區卻逆勢奪下近年危老改建最為集中的行政區。北區也憑藉著人口密度最高的舊市區之姿，吸引不少建商加入危老行列。

目前北區新推案包含崇德生活圈的誠邑築「嶼76」、聯聚建設子品牌的「理仁泰舍」以及「亞昕丰山」、「長安大序」「M寓所」等。

台灣房屋信實崇德店店長明而康認為：「五權路為台中市區重要幹道，周邊鄰近中友百貨商圈、中國醫藥大學生活圈及一中商圈，商業活動與居住人口密集，新案土地供給相對有限，因此預售產品規模普遍朝小基地、低戶數發展，與中古市場房價有著2/3價差。」

▲北區新案土地供給相對有限，因此預售產品規模普遍朝小基地、低戶數發展。（圖／資料照）

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