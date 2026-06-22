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「松包子」連關10店！阿松認了開店就虧：房租從10多萬→25萬元

「松包子」原本全台有13間門市，如今僅剩下新莊、桃園及新竹3處據點。（翻攝自松包子臉書）

▲「松包子」原本全台有13間門市，如今僅剩下新莊、桃園及新竹3處據點。（翻攝自松包子臉書）

圖文／鏡週刊

由《食尚玩家》旁白阿松（紀竣崴）於2016年跨界投資的連鎖包子品牌「松包子」，近年因面臨成本及房租不斷上漲、連鎖效應退燒等多重打擊，導致原本遍及全台的13間實體門市接連熄燈，如今僅剩下新莊、桃園及新竹共3處據點照常運作。

據《聯合新聞網》報導，這個創立剛滿10年的平價點心品牌，產品價格在10年間僅僅微調5元，從最初的35元調升到現今的40元，創辦人阿松無奈透露，這種小幅度的調價速度根本無法應對租金壓力，加上近幾年國內的基本工資以及電價成本雙雙調高，讓原本在疫情之後人潮就已外流的實體店面臨巨大經營考驗，讓原本生意極佳的如台中北屯店等，陷入每天「開店就是虧錢」的惡性循環。

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高昂的店租成本更是促成這波關店潮的核心關鍵，阿松舉例透露，過去旗下某間據點在疫情嚴峻期間，月租金曾獲得房東體恤調降到10多萬元，未料等到合約期滿重新續約時，對方竟直接開價到25萬元，當時他試圖與房東商榷調幅，對方非但不退讓，甚至反問其是否願意直接斥資2億至2.5億元將1樓與地下室的產權給買下來，這讓他當場自嘲若有這筆鉅款何必還要辛苦賣包子。

所幸品牌在數年前就已經順利回本，最近這2年雖然門市連環關閉，但股東團隊並未再自掏腰包投入資金，為了在現實環境中生存，近期團隊已大刀闊斧調整營運方針，直接將維護成本高昂的品牌官方購物平台關閉，改將銷售主力全數寄託於超商現有的線上物流與點貨系統，期望以輕資產的全新模式，帶領僅存的3間實體據點度過這波餐飲轉型期。


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關鍵字：松包子鏡週刊

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