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梧棲夫妻雙亡宅月開9000元招租　在地指：沒比較便宜！

▲▼台中海線,清水,梧棲,海線鳥瞰,房市,房價,重劃區,新市鎮特區,台中港 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲年僅21歲的年輕夫妻上月在梧棲區租屋處死亡，4個月大的女嬰奇蹟獲救，引起討論。示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

1對年僅21歲的年輕夫妻上月在梧棲區租屋處死亡，屋內留下4個月大的女嬰，最近流傳該屋在租屋網招租，誠實註明「曾發生過非自然死亡事件」，還強調屋主已找專業法師完成淨化儀式，2房1廳月租9000元，更有勇者自曝已租，但未獲證實。

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經網友轉傳，該物件在發生事故後誠實註明「曾發生過非自然死亡事件」，還強調這個租金在外面只能租到頂樓加蓋或小套房，且屋主已找專業法師完成淨化儀式，2房1廳月租9000元，刊登沒多久，馬上有網友留言聲稱「各位不用看了，租客就是我」。

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▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲物件刊登沒多久，1名網友留言說：「各位不用看了，租客就是我，有看到鬼再和各位報告」。（圖／記者陳筱惠翻攝

回顧案情，一對來自新北市的21歲年輕夫妻，上個月21日被社工發現在租屋處雙亡，留下1名4個月大的女嬰在隔壁房間，所幸送醫照料已恢復健康。據了解，夫妻倆疑因捲入詐騙集團帶女兒躲到台中，豈料發生憾事。

有人將招租訊息轉貼至社群，引起網友討論。有人留言：「租金合理價格，預算不夠、不在意、不相信的人會住的」、「二房合租一個人4500，再租屋補貼下去等於一個月1000多塊，八字硬可以，這年頭窮比鬼可怕了」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際上以該社區去搜尋租物物件，同樣2房格局，月租9000元其實未必如網友想像中便宜。（圖／記者陳筱惠翻攝）

有趣的是，1名網友留言說：「各位不用看了，租客就是我，有看到鬼再和各位報告」，記者實際私訊該名網友，截稿前未獲得回應，因此對於是否出租並未證實。

不過，實際上以該社區去搜尋租物物件，同樣2房格局，月租9000元其實未必如網友想像中便宜，該棟樓為新成屋，所有屋況、樓層及生活機能皆無太大落差，月租落在1萬元以內（含1萬元）的物件就超過10筆。

對此，海線不動產實務顧問紀光烜認為：「租屋部分要觀察租金是否含有平面車位、管理費等其他開支，也有部分租屋刊登不排除為『釣魚』手法。」

不過以該社區來說，由於屋齡僅1年，等於是預售時為房價高點、交屋時遇到打房政策的第二戶限制貸款，社區逼近2500戶的量體，讓租售的壓力都很龐大。

紀光烜說：「此次凶宅影響不只落在單一物件，在租售壓力都大的情況下，降價求租、售也是十分有可能，加上目前租金補貼政策可以提供雙租補，台中市基本補貼金額為2千元，2人就是4千元，實際上租賃人租金僅5千元，若事件被廣泛討論，不僅同棟住戶，甚至周邊社區也可能受到波及。」

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關鍵字：凶宅招租租屋房市租金補貼梧棲

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