爆威京搬「陶朱隱園」3戶借25億救火　每戶最高限額設定曝光

▲「陶朱隱園」高樓層3戶傳出要借款25億元，以解決集團的資金問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「陶朱隱園」高樓層3戶傳出要借款25億元，以解決集團的資金問題，等於每戶約8億元。不過經查謄本，這3戶已設定出去，估每戶借款金額約5億元。專家認為，除非採借新還舊或條件優渥，不然3戶借25億元可行性低。

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根據《鏡週刊》報導，威京集團要拿出3戶高樓層借款25億元，以解決集團的資金問題。報導指出，每戶市價10億元以上，算是相當有誠意的抵押借款，若還不出錢，每戶約有2億元的價差可賺，因此不少人已調集資金要出手。

不過，經查謄本，「陶朱隱園」10樓1戶、18樓2戶，共計3戶已設定給中租、中麟營造，每戶最高限額抵押權設定金額在6億多元。

房地產界人士表示：「從既有的設定來看，每戶借款金額已達約5億元，現在又傳出每戶要再借約8億元（3戶25億元），其實已經『超標了』，很難有人願意借，除非借款條件誘人，或是採借新還舊。」

另外，既有設定得每戶借款金額5億多元，無法確定還款狀況，也有可能還得差不多了，但房地產界人士認為其機率偏低。

▲「陶朱隱園」全棟共40戶，中工持有12戶，另外28戶由地主亞太工商聯公司持有。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，「陶朱隱園」全棟共40戶，中工持有12戶，另外28戶由地主亞太工商聯公司持有。

亞太工商聯將「陶朱隱園」產權設定出去，除本次傳出的10樓、18樓2戶有設定，還有先前出售7.5億元出售的3樓戶。異動索引顯示，該戶在去年12月，部分清償安泰銀行設定，並由劉姓自然人新增設定，之後才出現買賣交易過戶。

就有人推測：「該戶過去就先設定予劉姓自然人借錢，之後出現貸款轉買賣，所以成交單價240萬元，偏低，主因是其為『債權價』。」

而「陶朱隱園」17樓戶在去年11月成交，總價11.1億元，拆算單價364萬元，該戶賣方為中華工程公司，被視為比較合理的行情價碼。

不過，高源不動產估價師事務所陳碧源認為，3樓戶「還債價」一說不成立。他說明：「該戶交易日期更早，是在去年8月，之後才有設定，最後過戶，這應該是因為某種原因導致沒辦法過戶，所以買家才先償還亞太工商聯抵押權設定的債戶。」

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