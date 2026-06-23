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興連城誠信品牌加持　《敘青田》高大特區吸睛

▲▼ 北高雄,房市,高大特區,敘青田,藍田公園,興連城建設。（圖／興連城建設提供）
▲「敘青田」坐擁約3公頃的「藍田公園」第一排絕佳地位，下樓即享無邊際綠海與全齡化遊憩空間，展現無可取代的景觀與環境價值。圖為藍田公園實景空拍。

圖、文／興連城建設提供

近年北高雄房市在台積電設廠效應與科技產業進駐的帶動下，持續成為全台自住與置產族的矚目焦點。深耕高雄市場的興連城建設，憑藉先前在美術館特區推出的代表作《里山美術》，以全案銷售逾七成及寫下社區最高單坪65萬元的亮眼表現，深獲業界與購屋族肯定。如今，興連城建設看好北高雄發展潛力，於高雄大學特區打造全新指標案《敘青田》，承襲品牌熱銷基因，再次展現對於宜居住宅的精準規劃實力。

《敘青田》基地坐落於高大特區核心的藍田公園旁，周邊生活機能已相當成熟。受惠於新台17線交通建設與未來捷運紫線規劃，該區逐漸發展為兼具產業與文教機能的黃金地段。本案不僅擁有藍田公園首排的稀缺綠意，更鄰近藍田國小雙語學區與高科實中生活圈，日常採買則有家樂福、全聯等連鎖商圈支持。相較於市中心高密度的開發環境，此區優質的環境與街廓，成功吸引大量科技產業從業人員、工程師與年輕自住家庭的青睞。

▲▼ 北高雄,房市,高大特區,敘青田,藍田公園,興連城建設。（圖／興連城建設提供）

▲連續三年榮獲「誠信建商」的興連城建設，於高大特區推出質感鉅作「敘青田」，全案規劃92戶純質社區，以頂級建材與精緻美學打造區域新地標。圖為敘青田外觀3D示意圖。

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除了地段優勢，興連城建設此案更針對自住客群進行建材實力的全面升級。在建築結構上，特別採用AlfaSafe耐震工法以確保結構安全；居家建材則嚴選日本三協氣密窗、歐系廚具與衛浴設備，全面拉高產品規格。產品規劃則推出20至41坪住宅，全案僅92戶均質規劃，相較同區其他高密度建案，更為重視居住舒適度與社區品質，實質回應自住客對於長期生活品質的期待。

在房市回歸自住需求的趨勢下，《敘青田》除具備高大特區核心地段優勢外，也提供相對友善的付款規劃，降低購屋初期資金壓力，讓有意進駐高大特區的年輕家庭與科技族群，能以更輕鬆的方式實現成家計畫。

興連城建設表示，品牌始終堅持以「善良、正直、誠信」的角度出發，專注於提供讓消費者安心的建築，這份堅持也讓興連城建設於民國113、114、115年，連續三年榮獲台灣「誠信建商」的殊榮。此次《敘青田》不僅是地段與產品的結合，更是誠信品牌實力的展現，可望引領高大特區新一波的自住討論熱潮。

《 敘青田 》
高大特區｜藍田公園首排
限量92席｜20–41坪｜工程0付款
了解更多｜https://reurl.cc/vQ4Qya
接待會館｜高雄市楠梓區援中路476號
預約專線｜07-301-0666

關鍵字：北高雄房市高大特區敘青田藍田公園興連城建設

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