緩解內科塞車「沒有特效藥」　何世昌提5短期方案

▲內湖塞車問題歷經多任市長，討論了10幾年，至今仍舊未獲得明顯改善。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

內湖塞車問題歷經多任市長，討論了10幾年，至今仍舊未獲得明顯改善，該議題近期又再度成為焦點。專家探討改善內湖交通5種短期方案，但其都有一些困難、成效有限的地方，沒有一帖見效的特效藥。

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據台北市產發局統計，截至2024年止內湖科技園區場所單位數為5683家，場所營業員工人數為17萬7574人，場所單位全年收入為3兆5280億元，企業單位全年收入達4兆6302億元，超越竹枓、中科與南科，堪稱全台灣科技園區之冠。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，紓緩內湖塞車方案很多，卻沒有一帖見效的特效藥，以「短期方案」來說有5種。

首先分散上下班時間或彈性上下班，鼓勵內科公司把上下班時間錯開，降低尖峰時段堵塞壓力。不過，理想與事實仍有很大差距，因為政府無法強制民間企業上下班時間。

第二智慧管理燈號與交通系統，在主幹道或車流量大的路線維持燈號連貫，或藉由調撥車道來紓緩堵塞。可是，內科尖峰時段已經塞到每條路都是停車場的地步，這個方法如同安慰劑一樣無效。

第三增加尖峰時段的捷運班次，此方案雖好執行，但成效並不明顯，尤其是文湖線屬於中運量捷運，尖峰時間擠得像沙丁魚，不少人寧願開車塞在路上也不願坐捷運。





▲內科上班人口多，形成「交通地獄」。（圖／記者黃克翔攝）

第四徵收塞車稅，仿效新加坡和英國倫敦的「交通擁擠稅」（俗稱塞車稅或進城稅），若是在尖峰時段開車進、出內湖的私人車輛，必須繳納一筆稅費，提高交通成本來抑制車流量，但此舉容易推升民怨。

第五降低公共運輸費用，但若調降尖峰時段的公車、捷運費用，甚至祭出0元搭乘優惠，要解決內科塞車恐怕很難，因為公共運輸量能有限，再加上捷運未能完整覆蓋大內科，執行下去最有可能的結果是不斷燒錢卻仍舊塞車。

在內湖上班，住內湖的成本有多高？東森房屋內湖加盟店東歐政良表示，以捷運沿線西湖、內湖、文德站來說，大樓每坪均價來到8~9字頭，但若選擇公寓，5字頭其實就有機會入手。

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