誆投資節能鍋爐吸金40億　詐團夫妻「寶字輩豪宅」遭法拍

▲台中一對夫妻以投資「節能鍋爐工程」為由，向130多位投資人吸金高達41億元，贓款豪氣入手單元二豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年台中一對夫妻利用節能減碳的時代趨勢，以投資「節能鍋爐工程」為由，向130多位投資人吸金高達41億元，夫妻用贓款購置總價1.2億元的整層豪宅4戶，如今其中1戶進入法拍市場，底價就達7千萬元。

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回顧案情，2024年台中吳男、彭女為一對夫妻，以老鼠會或稱「龐氏騙局」手法，自2016年開始用年息36~48％的離譜收益，吸引投資人，超過130人被騙、涉案金額高達41億元。

據檢調調查，夫妻2人用贓款購置總價1.2億元的整層豪宅、2輛合計約1200多萬元的保時捷跑車，過著相當揮霍且奢華生活，時隔2年，該案件的豪宅也曝光，不過僅1戶先進法拍市場。

▲單元二緊鄰七期市政中心且憑藉低密度開發環境、高綠覆率及成熟生活圈，近年高價住宅交易頻傳。（圖／記者陳筱惠攝）

單元二緊鄰七期市政中心且憑藉低密度開發環境、高綠覆率及成熟生活圈，近年高價住宅交易頻傳，吳男、彭女持有的豪宅就位於單元二，由豪宅王寶輝興建的「寶輝City Park」，該豪宅規劃一層4戶，據悉夫妻2人直接大手筆包下4戶整層，實際查詢該樓層確實為同一時間成交，根據法拍筆錄記載，夫妻2人確實住在裡面。

目前進入法拍市場的戶別坪數來到100.94坪，拆算車位後每坪單價來到69.35萬元，與當初2018年夫妻2人入手價46.74萬元來比較，漲幅逼近5成。整體4戶兩梯使用，共25層樓，被市場稱為「龍富三巨頭」之首。

七期資深房仲廖香婷則表示：「該社區1年均價約58萬元、是寶輝少數擁有中坪數的豪宅社區，單坪也曾飆到7字頭，不過若以社區行情來說，7000萬元的底價高於市場行情，預計要2、3拍才有機會。」

對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該戶除了銀行房貸3561萬元的設定外，還分別有4位自然人設定，總金額高達9180萬元，不過該戶已被裁定『禁止處份登記』且未出現共同擔保建號，未來是否有更多物件釋出，還是得看法院速度。」

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