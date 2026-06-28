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環亞大樓拼都更「微風南京3、4樓退租」　最快2027年改建

▲現今敦化北路與南京東路口的「微風南京」百貨公司及王朝大飯店，其前身為環亞百貨及環亞大飯店;1983年剛開幕的環亞百貨，右邊為環亞大飯店（照片來源：文化部國家文化資料庫）。（圖／北市工務局提供）

▲敦化北路與南京東路口的「微風南京」百貨公司及王朝大飯店。（照片來源：文化部國家文化資料庫）。（圖／北市工務局提供）

記者董美琪／綜合報導

台北市南京東路商圈知名的環亞大樓正推動都更，館內百貨也開始因應調整營運。微風集團南京店3樓及4樓租約已於今年4月底到期，未再續約，相關樓層已交還房東富邦人壽，目前營業範圍為地下2樓至地上2樓，其餘樓層將依都更時程規劃調整。

據悉，環亞大樓屋齡已逾40年，坐落於南京東路與敦化北路口，為知名建築師李祖原在台首件作品，最早為1980年開業的「環亞百貨」，歷年來長期為百貨商場，館內目前進駐微風南京及茹曦酒店，是敦北商圈的重要地標之一。由於建築使用年限已久，地主規劃透過都市更新重新開發。

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▼前身為環亞百貨及環亞大飯店。（圖／北市工務局提供，照片來源：文化部國家文化資料庫）

▲1983年剛開幕的環亞百貨，右邊為環亞大飯店。（圖／北市工務局提供，照片來源：文化部國家文化資料庫）

富邦人壽持有環亞大樓約94%的產權，為最大地主，其餘產權則由凱基人壽及龍亨酒店分別持有約4%與2%。富邦人壽已於2024年9月向主管機關提出都市更新申請，目前全案仍在事業計畫及權利變換計畫審查程序中，尚待相關審議完成。

依照富邦人壽先前公布的規劃，最快可望於2027年展開改建工程。不過，由於整體基地規模龐大，外界預估施工時間可能長達10年。

微風南京店除了3、4樓已於4月租約到期，其他樓層租約將依照都更排程，因此近期櫃位調整，其中日本母嬰童裝品牌「西松屋」預計今年8月進駐南京店2樓，店舖近300坪；原2樓的微風超市將移至地下2樓，面積約90坪，將朝精緻輕量化結合餐飲服務經營。

環亞大樓位處精華地段，未來完成都市更新後，除可改善老舊建築機能，也有望帶動南京東路及敦化北路周邊商圈發展，提升商業價值與整體城市景觀，為敦北地區注入新的發展動能。

關鍵字：都更富邦人壽微風集團敦化北路微風南京店環亞大樓房產雲

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