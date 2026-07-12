北市老公寓迎重大鬆綁　加裝電梯百萬代金免繳了

▲台北市議會初審通過修法，老公寓若因加裝電梯而減少法定停車位，未來可望免繳停車位代金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

台北市老舊公寓住戶迎來好消息。台北市議會法規委員會日前通過修正案，未來若社區因為增設電梯，導致法定停車位減少或取消，將可免繳停車位代金，預料將有助提升老舊公寓加裝電梯的意願，減輕負擔。

國民黨台北市議員汪志冰表示，台北市老舊公寓比例高，許多長輩與行動不便者每天上下樓都相當辛苦。雖然市府多年來持續推動增設電梯，也提高補助金額，但不少社區仍因電梯位置剛好卡到法定停車位，依法必須額外繳納停車位代金，讓住戶負擔大增，甚至因此打消裝設電梯的念頭。

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台北市建管處長虞積學指出，依現行規定，若增設電梯影響法定停車位，就必須辦理變更使用並繳納代金。以台北市來說，一個停車位代金約要200萬至300萬元，對社區而言確實是一筆不小開銷。

虞積學坦言，這筆費用確實可能成為社區加裝電梯的阻礙，因此透過修法免繳代金，有助降低住戶負擔，也能減少後續爭議。

台北市都發局長簡瑟芳表示，補助老舊公寓增設電梯是市府「都更八箭」政策之一，近年已提高補助額度。114年共有50件申請案，截至目前累計已有178件申請，相關經費仍足以支應。

不過，也有議員認為，老舊公寓最終還是應透過危老重建或都市更新來徹底改善居住環境。民進黨議員陳賢蔚建議，市府在協助社區增設電梯時，也應同步了解住戶是否有都更意願。

另外，民進黨議員許淑華及洪健益關心，目前申請補助增設電梯後，建物5年內不得拆除，若社區剛好在這段期間成功推動都更，是否會產生衝突。

簡瑟芳回應，訂定5年內不得拆除規定，主要是希望先改善住戶生活品質，同時作為未來推動都更的基礎。因為依照過去經驗，都更從整合住戶到正式拆除，往往需要相當長時間。

國民黨議員徐弘庭則建議，若社區真的能在5年內完成都更，是否可透過繳回補助款等方式解除限制，讓制度保有彈性。對此，簡瑟芳表示，目前法規沒有相關規定，但未來可以再討論。本案已通過法規委員會審查，後續送交市議會臨時大會進行二讀。