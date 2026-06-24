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央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼

▲▼中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲央行信用管制維持現狀，大家關心房市下一步怎麼辦。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行信用管制維持現狀。最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，他指出，這次央行選擇觀望並非沒有原因，關鍵就在於房市雖然量縮降溫，但「股市資金膨脹太快」，央行不敢輕易鬆手，避免熱錢回流推升房價。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析2026年Q2央行理監事會議後的房市走勢。

曾敬德回顧：「回顧2016年央行大幅放寬選擇性信用管制，是在房市量縮、價格盤整，且房地合一稅上路後，市場明顯轉冷的背景下才出手。」

曾敬德接著表示：「這一波雖然中古屋交易年減幅度大、預售市場量縮約7成，整體呈現軟著陸態勢，但同時間卻遇上股市資金暴增的環境，「台股市值短短幾年從6、70兆膨脹到逾140兆，資產膨脹的速度非常驚人。」

他指出：「歷史經驗顯示，每一波房市都需要新的資金故事，先前是通膨、造價上漲、產業題材，這一波最強的動能反而可能來自股市，也因此，央行更傾向多看幾季，確認即使鬆綁，房市也不至於再起飆風，才會考慮調整政策。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲曾敬德觀察，房市整體僵局並未因政策未鬆而明顯惡化。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

目前來看，曾敬德說：「整體僵局並未因政策未鬆而明顯惡化，但區域與產品出現分化，近期台北市總價5000萬元以上產品成交速度反而加快，雙北與新竹表現相對穩健，背後多是企業主、金融業或科技業族群，與股市表現高度連動。

對於央行點名「不動產貸款集中度已下降，但股市相關融資擴張快速」，曾敬德認為，央行真正戒慎的是「借錢投入非實質投資」。

至於下半年房市走勢，曾敬德預期仍是「量縮、價穩」為主，「整體成交狀況已明顯優於去年，但距離價量齊揚仍有一段距離。」

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲若股市持續強勢，不排除下半年房價出現2%至3%的小幅反彈。（圖／記者湯興漢攝）

他也提醒：「若股市持續強勢，不排除下半年房價出現2%至3%的小幅反彈，或至少終止讓利，對自住客來說，現階段仍是相對友善的交易環境，但談判空間可能不若年初明顯。」

至於央行是否在Q3實質鬆綁，他直言：「會非常謹慎！」他說：「在資金規模龐大的情況下，只要少量資金轉進房市，就可能造成市場波動，央行勢必持續滾動式觀察資金與民眾對房價的預期，避免房市再度明顯過熱。」

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關鍵字：央行理監事會議鬆綁管制地產詹哥老實說曾敬德信義房屋

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