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三圓董座2個月退票2.4億！　「台北之星」陷1年零成交窘境

▲▼三圓建設股東會，前後任董事長王光祥、王雅麟父子連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲今（23日）三圓召開股東會，董座王雅麟會後接受訪問。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

三圓（4416）近期屢代關係人說明退票，財務狀況引起關注，但其強調不影響公司營運。今（23日）三圓召開股東會，僅13分鐘就結束，董座王雅麟表示，目前就是努力去化建案，針對頂級豪宅「台北之星」坦言有實施讓利。此外關於靖天集團陸家出資支持一事，他僅說：「持續有在溝通與支持。」

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三圓（4416）近來因財務問題，頻頻成為媒體焦點。今（23日）三圓召開股東會，不開發媒體入內，但會議進行順利，僅開13分鐘就結束了。

大家也相當關心，今年以來三圓建設多次代關係人等公告退票，共計達56筆，其中有9筆為三圓董座王雅麟，從4月15日至今，2個月時間累積23張、總計約2.4億元。不過，三圓強調：「對本公司無重大影響。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲今年以來，三圓建設及董座王雅麟的退票整理。（AI協作圖／ETtoday製作，經編輯審核）

事實上，王家、三圓建設手上最大的壓力之一為忠孝復興頂級豪宅「台北之星」。對此，王雅麟受訪表示：「目前就是努力去化，目前賣了約1/4。」至於是否讓利？他坦言：「多多少少有在配合客戶。」

王雅麟表示：「現在就是努力把建案去化，政府打房雖到一段落，但這一波打太久，很多不好的政策在過去就已實施，尤其是私法人不得購置住宅。」

▲▼ 王光祥,台北之星 。（圖／記者項瀚攝）

▲三圓建設手上最大的壓力之一為忠孝復興頂級豪宅「台北之星」。（圖／記者項瀚攝）

三圓2025年營收14.55億元，不過歸屬母公司淨損4412萬元、年減超過850%，EPS（每股盈餘）為-0.64元，不配發股利。

三圓建設先前面臨即將到期的公司債本息，但公司啟動出售「敦北長城」資產變現，在5月下旬賣了14.5億元，處分利益共8.95億元。

▲▼ 敦北長城 。（圖／記者項瀚攝）

▲三圓建設先前出售「敦北長城」資產變現，共14.5億元 。（圖／記者項瀚攝）

另外，三圓在股東會前幾天，董事、獨董接連辭任，6月5日三雅投資法人代表陸保綱辭任董事，此外獨立董事丁金輝、三雅投資法人代表劉盛良也都請辭。

靖天集團總裁陸醒華是王光祥的老朋友，本傳出將揪人組團，參與三圓建設私募案，挺一把。不過，隨陸保綱辭任董事，是否為陸家決策改變的徵兆就不得而知了。

對此，業界認為，股東會前後，不少公司都會進行相關調整，不必過度解讀。王雅麟則表示：「持續有在溝通與支持。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析：「三圓建設公告退票，並不是該公司退票，而是其他關係人，只是受到相關法規必須公告，且想必其中做了『防火牆』，就算遇到相關負面情勢，也基本上不會波及到三圓建設。」

黃舒衛認為：「在當今政策環境下，『台北之星』這種特殊產品銷售當然辛苦，這也使得王家財務較為吃緊，若能在該案價格上做調整，應有開始順銷的機會。」

觀察實價登錄，「台北之星」共揭露12筆交易，成交單價介於199~269萬元，最近一筆交易已是去年5月，等於已經約1年時間沒有交易紀錄。

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關鍵字：三圓4416跳票財務股東會台北之星王雅麟敦北長城

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