ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全市8成預售屋掛蛋　台中房市轉入殘酷割喉戰

▲▼ 建案廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲4月份預售屋銷售量全市僅366筆，市場在政策與大環境的洗禮下，房市持續出現降溫訊號，建案廣告示意。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中預售屋4月成績單出爐！據市調統計全台中目前共計816個案場，但4月份預售屋銷售量全市僅366筆，市場在政策與大環境的洗禮下，房市持續出現降溫訊號。不過，信義房屋專家分析，在整體市場流動性放慢的「空頭」氛圍中，呈現極端的兩極化發展。

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！　電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新實價登錄資料統計，台中市預售屋銷售數量前10名建案中，北屯區依舊是焦點核心，前10名中直接強佔5席，位於北屯區的預售案「澐光」以單月成交18戶的驚人銷量，強勢問鼎台中預售屋銷量冠軍寶座；而台中豪宅指標「聯聚中衡大廈」則憑藉頂級客群實力，單月狂吸7.6億元。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲預售屋目前購屋主力呈現兩極化，一邊是主打1500萬至2500萬元、另一邊則是直衝單戶破億的七期頂級產品。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「目前台中線上高達816個新建案同時在售，隨著單月總成交量縮減至366筆，交易也高度集中在單案，等於全市8成預售案掛蛋，這代表市場主導權回到買方手上，案場間的競爭演變成殘酷的割喉戰。」

奪下銷量冠軍的北屯區「澐光」，單月實價登錄高達18戶，每戶總價區間落在1163萬至2380萬元之間，總銷售金額達2億5408萬元。不過，若論「吸金能力」，西屯區的豪辦指標「聯聚中衡大廈」單月僅成交11戶，與「遠雄樂元」並列第二，但單月總銷售金額直接衝上7億6867萬元，頂級富豪的購買力依舊不容小覷。

不過在14期重劃區中，4月成交筆數8筆的久樘開發「久樘歐森」，該案基地鄰近衛道中學、馬禮遜美國學校等以4戶兩梯、戶戶邊間、零店面純住宅等規劃，總價落在1743~2531萬元間，成為新進預售案中的黑馬。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲台中市4月預售屋銷售前10名建案。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

除了北屯、西屯雙雄爭霸，其餘行政區也各有亮眼表現。位於烏日高鐵特區的「櫻花大綻」單月交出10戶佳績，價格區間在1346萬至2132萬元，總銷近1.6億元，南屯區的「打里摺樂田田」也以9戶緊追在後，價格表現相對扎實，總價在2826萬至5037萬元之間。

值得注意的是，台中品牌建商惠宇雖然單一建案「惠宇仁平MYPARK」以8戶位居第9名，但若將整個惠宇品牌的銷售案交叉比對，會發現「惠宇和慕」6戶、「惠宇永益」5戶、「惠宇大沁」4戶，光是惠宇品牌在單月就賣了27戶，實力相當驚人。

信義房屋太平新興店專員吳俊霆指出：「預售屋目前購屋主力呈現兩極化，一邊是主打1500萬至2500萬元、由剛性需求撐盤的標準格局；另一邊則是直衝單戶破億的七期頂級產品。隨著各重劃區公共建設陸續到位，預計接下來的買氣仍會持續往具有品牌力與地段優勢的建案集中。」

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！　電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台中房市預售屋銷量北屯澐光豪宅吸金房市兩極化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

三圓董座2個月退票2.4億！　「台北之星」陷1年零成交窘境

三圓（4416）近期屢代關係人說明退票，財務狀況引起關注，但其強調不影響公司營運。今（23日）三圓召開股東會，僅13分鐘就結束，董座王雅麟表示，目前就是努力去化建案，針對頂級豪宅「台北之星」坦言有實施讓利。

1小時前

大同區最貴待售物件！　寧夏夜市「小北百貨」求售6.88億

大同區最貴待售物件！寧夏夜市商圈「小北百貨」共計434坪，以6.88億元開價求售。專家分析，該店面每月租金估55萬元，建物開價確實偏高，不過其在地段、穩定租客的加持下，仍具有一定的稀缺性與競爭力。

1小時前

【廣編】Threads驗屋文掀熱議　第三方驗屋成房市新焦點

社群平台上與驗屋、施工品質相關的討論明顯增加，尤其Threads上不少與漏水、防水、設備不符及施工細節有關的分享文章，更頻繁引發購屋族關注與討論，也讓「第三方驗屋」逐漸成為近期房市熱門話題。不少網友在社群平台分享入住後才發現漏水、窗框滲水、設備安裝瑕疵，甚至施工細節不如預期等情況。

1小時前

全市8成預售屋掛蛋　台中房市轉入殘酷割喉戰

台中預售屋4月成績單出爐！據市調統計全台中目前共計816個案場，但4月份預售屋銷售量全市僅366筆，市場在政策與大環境的洗禮下，房市持續出現降溫訊號。

3小時前

興連城誠信品牌加持　《敘青田》高大特區吸睛

近年北高雄房市在台積電設廠效應與科技產業進駐的帶動下，持續成為全台自住與置產族的矚目焦點。深耕高雄市場的興連城建設，憑藉先前在美術館特區推出的代表作《里山美術》，以全案銷售逾七成及寫下社區最高單坪65萬元的亮眼表現，深獲業界與購屋族肯定。

3小時前

貴州男8年蓋10層「霍爾移動城堡」爆紅　官方出手全拆

中國貴州一名男子歷時多年，將祖傳石砌平房一路向上加蓋，打造出高達10層樓、外型宛如霍爾的移動城堡場景般的奇幻建築，一度成為當地爆紅景點。不過，地方政府認定該建物涉及違建與安全疑慮，近日執行強制拆除，短短數小時內便拆去平房以上所有結構。

16小時前

氣候危機威脅AI資料中心　研究：近8成容量暴露洪水、野火風險

隨著人工智慧（AI）熱潮帶動全球資料中心（Data Center）快速擴張，一份最新研究警告，全球大部分資料中心正面臨日益升高的氣候變遷風險。研究顯示，近8成資料中心容量暴露於洪水、強風及野火等極端氣候威脅之下，未來可能衝擊營運穩定性並推高維護成本。

16小時前

嘉市建國二村「7筆土地」標脫100%　地價稅享減半徵收2年

嘉義市府4月初標售建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地，3標、7筆商業區土地全數順利標脫，標脫率達100％，總得標金額約13.99億元，平均溢價率高達61％。財政稅務局表示，嘉義市第六期建國二村、復興新村市地重劃（即東門段建國小段土地）已於2025年12月19日重劃完成，依土地稅減免規則第17條規定，應自2026年起恢復按一般用地稅率課徵地價稅，並減半徵收2年直至2027年止。

16小時前

誆投資節能鍋爐吸金40億　詐團夫妻「寶字輩豪宅」遭法拍

2024年台中一對夫妻利用節能減碳的時代趨勢，以投資「節能鍋爐工程」為由，向130多位投資人吸金高達41億元，夫妻用贓款購置總價1.2億元的整層豪宅4戶，如今其中1戶進入法拍市場，底價就達7千萬元。

18小時前

房產展推以色列「非法屯墾區」建案！　百人抗議爆衝突

英國倫敦日前舉辦一場備受爭議的「以色列房產展」，卻遭外媒踢爆展場內公然推銷位於約旦河西岸（West Bank）的非法以色列屯墾區房屋。此事引發數百名民眾在場外激烈抗議、15人遭到警方逮捕，更讓多名英國國會議員氣炸，痛批「簡直可惡至極！」

18小時前

【住家堆雜物慘況曝】85歲老父幫他大掃除　「汶汶阿北」持刀去傷人！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

爆威京搬「陶朱隱園」3戶借25..

8年蓋10層「霍爾移動城堡」　..

曾有稀有牌照加持　老旅宿2.6..

「松包子」連關10店！阿松認了..

畢業後重返逢甲夜市「人潮稀疏、..

台南50億祖產找後代　仁德地主..

新青安2.0要來了！他點出1矛..

三圓董座2個月退票2.4億！　..

全市8成預售屋掛蛋　台中房市轉..

一戶一車位時代要變了！新北推新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

三圓董座2個月退票2.4億！　..

大同區最貴待售物件！　寧夏夜市..

第三方驗屋成房市新焦點

全市8成預售屋掛蛋　台中房市轉..

品牌加持！《敘青田》高大特區吸..

8年蓋10層「霍爾移動城堡」　..

氣候危機威脅AI資料中心　研究..

嘉市建國二村「7筆土地」標脫1..

誆投資節能鍋爐吸金40億　詐團..

房產展推以色列「非法屯墾區」爆..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366