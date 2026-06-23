全市8成預售屋掛蛋　台中房市轉入殘酷割喉戰

▲4月份預售屋銷售量全市僅366筆，市場在政策與大環境的洗禮下，房市持續出現降溫訊號，建案廣告示意。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

台中預售屋4月成績單出爐！據市調統計全台中目前共計816個案場，但4月份預售屋銷售量全市僅366筆，市場在政策與大環境的洗禮下，房市持續出現降溫訊號。不過，信義房屋專家分析，在整體市場流動性放慢的「空頭」氛圍中，呈現極端的兩極化發展。

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根據最新實價登錄資料統計，台中市預售屋銷售數量前10名建案中，北屯區依舊是焦點核心，前10名中直接強佔5席，位於北屯區的預售案「澐光」以單月成交18戶的驚人銷量，強勢問鼎台中預售屋銷量冠軍寶座；而台中豪宅指標「聯聚中衡大廈」則憑藉頂級客群實力，單月狂吸7.6億元。

▲預售屋目前購屋主力呈現兩極化，一邊是主打1500萬至2500萬元、另一邊則是直衝單戶破億的七期頂級產品。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「目前台中線上高達816個新建案同時在售，隨著單月總成交量縮減至366筆，交易也高度集中在單案，等於全市8成預售案掛蛋，這代表市場主導權回到買方手上，案場間的競爭演變成殘酷的割喉戰。」

奪下銷量冠軍的北屯區「澐光」，單月實價登錄高達18戶，每戶總價區間落在1163萬至2380萬元之間，總銷售金額達2億5408萬元。不過，若論「吸金能力」，西屯區的豪辦指標「聯聚中衡大廈」單月僅成交11戶，與「遠雄樂元」並列第二，但單月總銷售金額直接衝上7億6867萬元，頂級富豪的購買力依舊不容小覷。

不過在14期重劃區中，4月成交筆數8筆的久樘開發「久樘歐森」，該案基地鄰近衛道中學、馬禮遜美國學校等以4戶兩梯、戶戶邊間、零店面純住宅等規劃，總價落在1743~2531萬元間，成為新進預售案中的黑馬。

▲台中市4月預售屋銷售前10名建案。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

除了北屯、西屯雙雄爭霸，其餘行政區也各有亮眼表現。位於烏日高鐵特區的「櫻花大綻」單月交出10戶佳績，價格區間在1346萬至2132萬元，總銷近1.6億元，南屯區的「打里摺樂田田」也以9戶緊追在後，價格表現相對扎實，總價在2826萬至5037萬元之間。

值得注意的是，台中品牌建商惠宇雖然單一建案「惠宇仁平MYPARK」以8戶位居第9名，但若將整個惠宇品牌的銷售案交叉比對，會發現「惠宇和慕」6戶、「惠宇永益」5戶、「惠宇大沁」4戶，光是惠宇品牌在單月就賣了27戶，實力相當驚人。

信義房屋太平新興店專員吳俊霆指出：「預售屋目前購屋主力呈現兩極化，一邊是主打1500萬至2500萬元、由剛性需求撐盤的標準格局；另一邊則是直衝單戶破億的七期頂級產品。隨著各重劃區公共建設陸續到位，預計接下來的買氣仍會持續往具有品牌力與地段優勢的建案集中。」

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