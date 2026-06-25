變賣65億資產難填錢坑　「珊瑚女王」起家厝1.7億進法拍

記者項瀚／台北報導

受陸客消失衝擊，綺麗珊瑚過去已變賣多處房地產，金額高達65億元，但錢坑似乎補不上。綺麗珊瑚位於林森北路的「起家厝」創始店歇業多年，房產遭到法拍，一拍底價1.76億元，且設定債權金額明顯高於一拍底價，相當罕見。

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▲綺麗珊瑚「起家厝」創始店遭到法拍，一拍底價1.76億元。（圖／記者項瀚攝）

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綺麗珊瑚是台東規模最大的企業，但受到陸客消失重擊，過去就開始變賣房地產，約2018~2020年間一共出售8處房地產，累積金額超過65億元。

當時出售的資產範圍大本營台東、高雄、宜蘭、台北市，物件包括土地、商旅、度假村、博物館等等。觀察接手買方也出現大咖身影，包括宏國集團林家、錢櫃及年代集團練家等等。

▲綺麗珊瑚出脫資產整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

然而，綺麗珊瑚大動作出售房地產，似乎錢坑還是補不上。綺麗珊瑚位於林森北路的透店店面流入法拍，一拍底價1億7640萬元，拍賣原因是給付票款，查封人為自然人，將在7月7日執行。

該透店也是綺麗珊瑚的創始地起家厝，謄本顯示屋齡59年，屋主為洪姓自然人，應即為綺麗珊瑚洪家人。記者致電綺麗珊瑚總公司，對方僅表示：「該店已歇業許久。」其他並無多談。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「綺麗珊瑚過去雖然處分許多資產，但遭到法拍應是第一回，顯示在陸客持續封鎖的大環境下，經營確實困難，而本次一拍底價1.76億元，又是不點交件，順利脫標有一定難度。」

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該物件抵押債權設定共有5順位，加總金額高達2.62億元，明顯高於一拍底價1.76億元，在實務上是相當罕見的狀況，這有可能意味著借出去的錢比房屋價值還多。」

黃瑋諭進一步推測：「抵押債權中的自然人，可能與綺麗珊瑚有貨物往來，因此設定房地資產作為擔保，不是真的借錢。此外，第五順位債權人在此情況下還願意設定，可能與債務人有合作經驗，並有著一定的信任基礎。」

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