北士科最後3塊市有地招商　昔「輝達備選」2000坪地釋出

▲北士科最後3塊市有科專區土地釋出，將在6月底舉行招商說明會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北士科最後3塊市有科專區土地釋出，將在6月底舉行招商說明會，採50+20年地上權。這3塊土地中，面積最大的是T12，共達2000坪，該土地過去也與鄰地一同被點名為「輝達預備方案」。

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市府今（23日）宣布，將於30日舉行北士科T系列科專區土地招商說明會，釋出3塊市有科專區土地，分別是軟橋段52地號（T3）、56地號（T4）及新洲美段87地號（T12），面積分別約750坪、1500坪、2000坪。

這3塊土地採設定地上權，一次釋出、分案辦理招商，投資人可依自身空間需求，評估選擇適合的基地參與投標。此外，市府也將針對企業關注的電力供應、交通規劃、土地使用及未來發展方向等議題進行說明與交流，協助投資人精準評估進駐。

▲北士科最後3塊市有科專區土地釋出。（圖／翻攝自北市地政局）

其中，面積最大的T12土地，過去曾與鄰地一同被點名是輝達的「備選方案」。觀察鄰地，88地號土地面積1676坪，由味丹集團持有，釋出到市場上找買家。另外隔壁的新洲美段90、91地號也由味丹集團持有，共計4200坪，也以買賣釋出。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「輝達進駐北士科後，帶動區域能見度，若有地上權土地釋出，想必相關科技產業、供應鏈業者都會有興趣。」

價格方面，黃舒衛指出：「輝達50+20年的地上基地，面積1萬1767坪，換算單價約104萬元，而本次釋出的3塊土地價格基本上會低一些。」

台北市地政局長王瑞雲表示：「當全球科技巨擘都在瘋搶晶片、高呼AI科技的同時，真正的戰略家看準的是AI科技產業鏈的實體據點。」並強調：「北士科T3、T4、T12是最後3席科技產業專用區市有地，限量總是殘酷、距離就是產值。」

《地產詹哥老實說》EP314／別再傻傻等房價崩盤！ 電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大