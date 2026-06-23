call客退差價！　富華創新旗下在售案「每坪下調最多12萬」

▲「2027年將是市場價格最混亂的階段。」富華創新董事長吳錫坤在股東會直言。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「2027年將是市場價格最混亂的階段。」富華創新（3056）董事長吳錫坤在股東會，針對房市直言。同時也宣布將水湳生活圈的預售案「之序」，實施均價68萬元銷售策略，預計通知買貴的已購客，調整價格。

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富華創新2025年度合併營收達40.54億元，每股純益（EPS）1.07元，股東會同意並通過配發現金股利0.61元。吳錫坤指出，自2023年轉型朝多角化經營後，建設本業聚焦台中水湳經貿園區發展，目前興建中的指標案「之序」將實施均價68萬元策略，通知買貴的已購客，調整價格。

根據實價揭露，「之序」最高交易單價為80.57萬元，若以每坪68萬計算，該戶光是價差就達600萬元，富華建設董事長蔡吉勝指出：「這次是重新建立信任的關鍵，公司做法只是依循土地成本將行情拉回。」

▲水湳生活圈「之序」將實施均價68萬元策略，將通知買貴的已購客，調整價格。（圖／記者陳筱惠攝）

吳錫坤認為：「今年到明年會是房價最混亂的一年。」他解釋，去年市場主要消化2020年至2021年推出的個案，今年則進一步進入2022年至2024年，「特別是在2024年9月18日前半年，房價衝上波段高點，當時不少購屋族在高檔進場，如今面臨交屋、轉售與貸款條件收緊等壓力，市場短線交易與價格調整的情況，將更加明顯。」

吳錫坤坦言：「過去房市投資型買盤比例接近3成，這些產品將在未來幾年陸續交屋，若買方資金調度不及或貸款條件不符，可能出現轉售、讓利甚至價格倒掛的現象。」言下之意，不看好未來房市。

富華創新未來將推動水湳「文商15」及「文商53」2案，合併總銷150億元，7月開放預約的「文商15」，將規劃28~35坪的2房產品，朝向全面養身村的概念執行，包含醫護人員進駐等服務。

除建設本業外，富華創新旗下100%持股的總太營造，近3年已成功取得包括社會住宅、校舍等8件公共工程標案。另外，位於崇德路二段的「洋焱」平價鐵板燒將開幕，轉投資的醫美診所也將擇期開幕，顯示積極跨出營建業，朝多角化經營發展。

▲富華新同時宣布同步進行鐵板燒、醫美診所投資，顯示積極跨出營建業，朝多角化經營發展。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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