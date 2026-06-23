鴻柏親子嘉年華點亮新竹！落實八項保證與預告2026新案

▲鴻柏建設日前舉辦親子嘉年華的同時，亦特別安排公益捐贈儀式，將善款捐贈予「心路基金會」與「勵馨基金會」。

圖、文／鴻柏建設提供

建築是承載歲月與情感的容器。深耕大新竹、始終秉持「以人為本、精緻築家」匠人精神的「鴻柏建設」，日前於新竹金雅重劃區，盛大舉辦「LIGHT UP THE CITY」親子嘉年華。鴻柏建設在金雅深耕多年，陸續推出7座指標個案，陪伴許多家庭在新竹落地生根。這次邀請歷年相知相惜的住戶回娘家，聚集超過百組家庭共襄盛舉，在質感市集與美食間，為金雅構築了一幅最具溫度的社區風景。

款待每一位歸家的摯友，鴻柏建設於綠意之中築起專業展演舞台，由交響弦樂團揭開序幕，定調不凡美學；同時邀請「如果兒童劇團」帶來劇目《神奇溫泉水》，讓孩子們在歡笑與互動中感受藝術魅力。盛典高潮更迎來超級偶像「汪汪隊立大功」見面會，以及超大型充氣角色重磅登場，成功為三百多組家庭鐫刻下這個夏天最珍貴的記憶。

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▲▼此次親子嘉年華，邀請歷年鴻柏建設的住戶攜家帶眷回娘家同樂，其中超人氣卡通明星「汪汪隊立大功」見面會更成為全場焦點，為上千位大小朋友留下難忘回憶。

鴻柏建設深信，真正的匠人不僅雕琢建築，更關心人與人間的連結。在構築美好聚落的同時，始終秉持「取之於社會、用之於社會」初心，持續投入公益。此次嘉年華特別安排公益捐贈儀式，將善款捐贈予「心路基金會」與「勵馨基金會」，支持弱勢兒少及家庭照顧服務。期盼透過拋磚引玉，讓這份溫暖持續傳遞，匯聚成照亮城市的微光。

▲▼透過多元親子體驗與互動遊戲，串聯家庭情感，也展現幸福聚落的生活樣貌。

承載期許，鴻柏建設宣布將於2026年底前推出兩大指標新案：持續深耕金雅生活圈的「日光計劃8」，以及坐擁成熟機能優勢的「荷蘭學校案」。面對市場環境變化，鴻柏建設始終堅持穩健經營，持續落實業界指標性的「八項安心保證」。從選地規劃、工程品質到售後服務，皆以公開透明的態度回應消費者信賴。活動現場也透過「夢想中的家」互動牆，傾聽住戶期待，作為未來產品規劃的重要參考。

鴻柏建設發言人表示：「金雅特區這7座建築，是鴻柏與這塊土地、與在座每一位家人共同寫下的光陰故事。嘉年華是想讓大家看見，鴻柏蓋的不只是遮風避雨的房子，更是陪伴住戶的溫柔靠山。未來我們將帶著『八項安心保證』承諾，在2026年透過日光計劃8與香山荷蘭學校案，繼續為新竹點亮名為『家』的幸福燈火。」這份承諾將持續化為鴻柏建設深耕新竹的動力，陪伴更多家庭安居樂業。

時光慢淬，精緻築家。鴻柏建設深耕大新竹，將建築視為大地的藝術品，首創「八項安心保證」，以絕對的透明與誠信，與居住者建立一生的羈絆。近年於金雅特區、竹北等地屢創口碑佳績，鴻柏不僅是新竹人信賴的品牌，更是實踐高雅生活美學的領航者。



