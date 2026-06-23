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科技巨頭砸千億瘋商用不動產　營建供應鏈轉向求生

▲▼台中,七期,商辦大樓,街景。（圖／記者姜國輝攝）

▲受惠於AI與半導體產業持續擴張，上半年台灣商用不動產市場迎來近年最具代表性的千億交易潮。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳筱惠／台中報導

受惠於AI與半導體產業持續擴張，上半年台灣商用不動產市場迎來近年最具代表性的千億交易潮。城市發展趨勢智庫估計，上半年百億元以上商用不動產交易共有5筆，成交總額突破1千億元。也讓不少供應鏈包含建材、營建、家具業紛紛轉向求生存。

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上半年台灣商用不動產市場，以美光砸下528億元取得力積電竹科銅鑼P5廠，創下台灣工業地產史上最高交易紀錄最具代表。另外，輝達（NVIDIA）取得北投士林科技園區T17、T18基地地上權，世紀鋼集團布局桃園觀音工業區土地，南山人壽則持續加碼高雄商辦市場。

城市發展趨勢中心執行長柯昇沛指出：「過去，企業購買土地，多半是為了擴充產能，現今企業布局的是企業總部、研發中心、實驗室、資料中心（Data Center）、AI運算中心及能源設施等未來20年的戰略據點。」

▲▼商用不動產,AI產業,半導體市場,智能空調,LG 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼台灣LG電子董事長金建一（右）宣布LG集團啟用台中空調學院，將強攻中南部商用空調佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼商用不動產,AI產業,半導體市場,智能空調,LG 。（圖／記者陳筱惠攝）

LG集團也強攻中南部商用空調布局，今（23）日啟用「台中空調學院」，展示商用空間的智慧變頻空調系統與AHU空調箱，台灣LG電子董事長金建一表示：「隨著大型商場、餐飲、商辦持續成長，市場對與高效節能的需求提升，此次『台中空調學院』整合實機操作、教育訓練、顧問諮詢等功能，提供一站式服務平台。」

金建一也說：「目前商用與住宅市場佔營收各半，但商用部門才成立3年，就成長4成，配合智能AI控制，也打入如彰化埔心農會、高雄海洋科技產業園區等場域。」

忠泰生活旗下明日家居台中專案部經理賴韋伶也觀察：「以家居業來說，商辦、商用這3年業績成長很快，尤其台中、南港潛力很大，尤其大家過去認為比較死板的金融業，在接待區、VIP室家具的部分，也開始選用設計師品牌，以開放式的環境，提升整體接待質感，商辦接待區也成為傳達企業文化與專業形象的一環。」

她指出，尤其在金融、科技等產業，對於商辦與商用空間的投入明顯增加，帶動設計家具需求持續成長。

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關鍵字：商用不動產AI產業半導體市場智能空調設計家具

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