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欠稅又退票！4631萬房屋稅未繳　三圓資產遭禁止處分登記

▲▼ 。（圖／翻攝自櫃買中心）

▲三圓（4416）位於南京東路二段的資產欠繳房屋稅4631萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

三圓（4416）今日早上才召開股東會，傍晚又召開重大訊息記者會，公告公司位於南京東路二段的資產欠繳房屋稅4631萬元，遭台北市稅捐稽徵處禁止處分登記。

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三圓（4416）近期屢代關係人說明退票，財務狀況引起關注，但其強調不影響公司營運。今（23日）三圓召開股東會，董座王雅麟於會後接受採訪

今日傍晚6點，三圓於櫃買中心召開重大訊息記者會，由王雅麟報告三圓建設於今日接獲通知，截至6月16日止，欠繳台北市115年房屋稅約4631萬元，遭台北市稅捐稽徵處禁止處分登記。

▲▼ 。（圖／翻攝自櫃買中心）

▲三圓於櫃買中心召開重大訊息記者會。（圖／翻攝自櫃買中心）

標的物為，中山區長安段3小段10000分之940土地、南京東路二段96號10000分之940建物，這兩筆應為同一筆房地。經查為屋齡39年的「國家金融大廈」，最初由三圓建設興建。

王雅麟表示：「該不動產目前尚未簽約銷售，無違約情事發生，日後繳清稅款，即可解除禁止處分登記。」

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關鍵字：三圓4416跳票欠稅王雅麟欠款

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