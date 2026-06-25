新大樓慘變「千萬養蚊館」　龍井房仲：買方倒戈挑透天

▲中科、龍井、大肚及東海商圈一帶整體市場呈現看比買多的狀態，雖看屋人潮有回流，但買方普遍抱持著『現在房價在跌，還能再低一點』的心態。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市空頭循環，整體市場呈現「看比買多」的僵局，買賣雙方價格認知差距拉大，近年受到中科外溢效應，房價一路飆升的台中海線及周邊區域，如今在地第一線房仲觀察，部分新大樓慘變「千萬養蚊館」，點燈率不高，也逼買方倒戈挑透天產品。

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東森房屋龍井東海加盟店資深經理王聖德表示：「中科、龍井、大肚及東海商圈一帶整體市場呈現看比買多的狀態，雖然因股市獲利頗豐，看屋人潮有回流，但買方普遍抱持著『現在房價在跌，還能再低一點』的心態，遲遲不肯出手。」

賣方部分則呈現兩極化，以持有10年以上的老屋主來說，對他們而言只是「獲利減少」。例如中科造鎮社區「瑞聯天地」，王聖德分享：「去年還能賣到 730萬，今年初則修正到660萬成交，雖然少賺70萬，但因早期取得成本僅 300多萬，對屋主來說只是少賺而已。」





▲受到中科外溢效應腹地廣大的龍井區，目前從遊園路、遊園南路、監理所一帶一路延伸到遊園北路，短短6公里的路程，房屋每坪價差高達20萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

但是，這樣的情況套用在近2年內交屋的新屋主身上，就顯得相當慘烈，王聖德說：「受到實價登錄過於透明的限制，即使屋主願意有感讓利100萬元甚至 200萬元求售，但因取得成本與總價高的因素，買方依舊不買單。」

尤其是龍井區腹地廣大，一路從中科串聯到海邊，目前從遊園路、遊園南路、監理所一帶一路延伸到遊園北路，短短6公里的路程，房屋每坪價差高達20萬元。





▲東森房屋龍井東海加盟店資深經理王聖德認為過去大樓型產品受到相當追捧，但近期「中古透天物件」的詢問度反而逆勢衝高。（圖／業者提供）

王聖德分析：「監理所周邊（大肚門牌），現在行情每坪若高於 4萬字頭，市場接受度便會急劇下滑。遊園北路（龍井門牌）靠近中科，指標建案已衝上58～59萬元的歷史高點。」他也不諱言如果大肚、龍井的價格直逼西屯中科核心區，買方寧可回流市區。

不過面對新青安2.0將上路，王聖德認為：「主政策相互矛盾，整體房市在明年大選前持續盤整。」王聖德最後指出：「目前在市場上也出現了翻盤現象，過去大樓型產品受到相當追捧，但近期『中古透天物件』的詢問度反而逆勢衝高。買方開始發現買透天不僅總價不比大樓貴，成為周邊房市下的另類新寵。」

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