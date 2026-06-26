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美房貸利率震盪　貸款申請量下滑3.8％

▲美國房地產市場受關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國房地產市場受關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率6月第二周走勢震盪，導致屋主與購屋族進場意願同步降溫。根據美國房貸銀行協會（MBA）公布的數據，截至該周，房貸申請總量較前一周下滑3.8％。

30年期固定房貸平均利率維持在6.60％不變，適用於貸款金額不超過83萬2750美元（約新台幣2450萬元）的合格房貸。以20％頭期款計算，相關費用點數同樣維持在0.63。

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MBA資深副總裁兼首席經濟學家法拉坦東尼（Mike Fratantoni）表示，上周公布的美國消費者物價指數（CPI）顯示通膨持續升溫，帶動利率在周初走高。不過，隨著市場對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放以及美伊衝突可能落幕的樂觀情緒升溫，利率在周末前再度回落。

數據顯示，再融資申請量較前一周下滑5％，但仍較去年同期增加17％。去年同期房貸利率約比目前高出0.25個百分點。

購屋貸款申請量則周減3％，但仍較去年同期增加3％。分析指出，除了高房貸利率外，購屋族仍面臨房源不足、房價偏高，以及經濟與通膨前景不明朗等多重壓力。

另一方面，「Mortgage News Daily」最新調查顯示，6月第三周房貸利率持續下滑，目前已降至5月14日以來最低水準。市場認為，這與近期國際油價回落有關，投資人正押注美伊和平談判有機會結束中東衝突。

關鍵字：美國北美要聞房地產房貸利率

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