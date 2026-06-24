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走900公尺就1家！　士林區麥當勞再+1卡位新光院區旁

▲▼ 士林麥當勞 。（圖／記者項瀚攝）

▲士林麥當勞再+1，新光醫院對面一處店面掛起麥當勞招牌。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

士林區麥當勞+1，新光醫院對面一處店面掛起麥當勞招牌，預計6月28日試營運，這也是麥當勞在士林區的第六間門市。有趣的是，該店距離既有的士林店僅900公尺距離。

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士林麥當勞再+1，文昌路、新光醫院對面一處店面掛起麥當勞招牌，並拉上徵才布條，寫上麥當勞士林文昌餐廳，此消息也在當地臉書社團引發熱議。

台灣麥當勞表示：「目前麥當勞士林文昌餐廳正積極籌備中，待各項準備工作就序後，預計於6月28日開幕試營運。」對於承租面積、租金等資訊，未多透露。

台灣麥當勞表示：「目前麥當勞於士林區共有6間餐廳，分別為：台北中山北、台北士林、台北德行、台北東吳、重北一，以及即將開幕的士林文昌餐廳。」

有趣的是，即將開幕的士林文昌店距離既有的台北士林，僅短短900公尺，步行15分鐘、開車3分鐘的距離。目前則未傳出士林店門市有歇業的消息。

▲▼ 士林麥當勞 。（圖／記者項瀚攝）

▲麥當勞士林店位於中山北路五段，距離即將開幕的文昌店僅900公尺距離。（圖／記者項瀚攝）

東家國際地產總監李佳燕分析：「即將開幕的麥當勞文昌門市，位於『友誼大樓』1樓，該大樓先前由新光資產以40.5億元賣給關係人新光醫療財團法人，並規劃為新光醫療體系自用。」

李佳燕指出：「該店面雖然位處文昌路內側，人潮及車流量、曝光度有限，不過對面就是新光醫院，具有一定的消費基本盤，此外周圍也有一定量體的住宅人口，餐飲業種算是適合。」

觀察「友誼大樓」店面狀況，目前已全數出租，其中幾乎都是餐飲業者，包括星巴克、涮乃葉、豐富便當、復興航棧等等，去化狀況佳。

至於租金方面，顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「據謄本資料，麥當勞門牌1樓店面面積約106坪，假設在只有承租此範圍的情況下，每坪租金抓3500~4000元，推估每月租金37~42萬元左右。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲台灣麥當勞士林展店分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：士林麥當勞文昌店新光醫院租金

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