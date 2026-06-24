老股民訴聯上實「表現像死魚」　股東會敲碗穩定股利政策

▲聯上實業24日召開股東會，去年因可供銷售案減少，全年營收約6.1億元，總經理鄭勝文表示，目前房市已是低點，後續買氣會逐步回歸。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「房市不會更差，現在大概是最低了。」央行Q2理監事會決議維持房市信用管制不變，市場期待鬆綁落空。聯上實業（4113）24日召開股東會，去年因可供銷售案減少，全年營收約6.1億元，每股虧損0.43元，總經理鄭勝文表示，目前房市已是低點，後續買氣會逐步回歸。

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聯上實業24日舉行股東會，董事長蘇永義不克出席，由總經理鄭勝文代表主持。會中指出，因可供銷售個案減少，多數建案仍處興建階段，去年營收約6.1億元，較前一年57.15億元大減89.32%，每股虧損0.43元。

股東會現場也有持股多年的老股民將焦點對準股價與股利政策。他表示，當年投資聯上是看好公司長期發展，希望分享經營成果，而非追求短線價差，但多年來股價表現低迷，「就像死魚一樣躺在那裡」，讓不少長期股東感到無奈。他建議公司建立更穩定的股利政策，讓股東在房市景氣循環期間，仍能獲得合理回饋。

對此，鄭勝文回應，近年受缺工、缺料等因素影響，部分個案完工時程遞延，進而影響獲利認列。不過公司仍持續進行長期佈局與推案規劃，希望透過穩健經營提升未來營運表現與股東權益。

鄭勝文受訪表示，目前房市已是低點，「也不能太悲觀，我們也沒有悲觀的權利。」他認為，市場雖然降溫，但並非停止交易，聯上旗下個案仍持續銷售，只是成交速度不如過去，後續仍會逐步回歸產品、地段與價格等基本面。

針對近期全民瘋股、資金是否排擠房市需求，鄭勝文表示，股票市場他不方便評論，不過購屋需求不會消失，現在市場並非沒有買方，而是成交週期拉長、客戶考慮時間增加，後續有機會逐步恢復正常交易節奏。

▲聯上集團重點推案。資料來源：聯上實業。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

而目前聯上銷售中個案包括高雄楠梓「聯上芯城」、左營「聯上世界極」、楠梓「聯上佐川」及臺南「聯上豐實」，4案合計總銷約143億元。其中最受關注的是高雄捷運橘線O9（A）聯合開發案。聯上去年以最優申請人身分取得開發資格，基地約1571坪，未來規劃運動休閒捷運宅，被視為聯上未來在高雄市區的重要指標案。

除了住宅推案外，聯上集團近年佈局的「停35 BOT案」位於農16，也相當收到市場關注。聯上發言人呂信杰表示，該案地上8樓、地下4樓，預計下半年取得使用執照，明年正式營運。規劃1、2樓為商場空間，3樓後側將引進戶政事務所、交通局及警察大隊等公部門進駐，前側規劃餐飲空間，4樓以上全數規劃為A級商辦。

呂信杰指出，目前商辦招租持續進行中，已有不少企業表達進駐意願，且多以AI及科技產業為主，坪數需求明顯較過去放大，不少企業一次就鎖定半層、1層甚至2層辦公空間，顯示高雄科技產業進駐後，大坪數商辦需求正逐步浮現。

聯上今日股東會也完成第九屆董事改選，共選出7席董事、4席獨立董事，由董事長蘇永義連任。

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