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對標大阪梅北城市再生！永康創設園區5685坪大尺度開發置產新焦點

▲▼永康設計創意園區,和宜建設,和宜世界園,東橋國際特區。（圖／和宜建設）

▲對標大阪梅北Grand Green Osaka翻轉城市，東橋特區「國際森中城」園區共生。

【企劃特輯】

隨著AI人工智慧、全球半導體技術的爆發性成長，南科近年因台積電及國際大廠齊聚，產值已正式超越竹科，成為台灣高科技產業的領航核心。龐大的高產值就業人口紅利，正以驚人的速度向外輻射。「永康設計創意園區」因坐落南科外溢第一圈，加上整體規劃擁有大面積綠化、公園、住宅，猶如大阪梅北Grand Green Osaka都市再生，已成為市場公認承接南科高端菁英的最佳核心板塊。

▲▼永康設計創意園區,和宜建設,和宜世界園,東橋國際特區。（圖／和宜建設）

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▲砲校遷移，面對約83公頃永康創意設計園區，5685坪超大尺度國際造鎮。

近年大台南最受矚目的都市翻轉焦點，莫過於前身為永康砲校、佔地高達83公頃的旗艦級「設計創意園區」。財經專家指出，該重劃區在政府的藍圖戰略中，被定位為無污染、高附加價值的「大腦智庫聚落」，其低碳、綠能的低密度都市街廓設計，在國際視野上極具宏觀氣勢，猶如大阪梅北Grand Green Osaka都市再生，將原本舊梅田貨運站，透過大規模都市再生計畫，變成世界級森態園區，涵蓋經濟、購物、產業、居住、休閒等。不僅是南科外溢效應的第一圈通勤要道，更因鄰近百萬冊藏書規模的指標性市立圖書館新總館，使其注入了濃厚的文藝底蘊。地產專家更將其發展軌跡與台北信義計畫區、台中七期等國際重劃特區進行深度對標。

▲▼永康設計創意園區,和宜建設,和宜世界園,東橋國際特區。（圖／和宜建設）

▲南科產值超越竹北，台積電帶動全台科技菁英宜居台南。

台南近年的房市討論已不再只是「南科效應」四個字，而是進入更細緻的板塊選擇。過去市場關注產業帶來的人口紅利，現在則更重視居住環境、公共建設、綠地尺度、商業機能與城市美學。永康創意設計園區若能順利形塑新型態城市場域，將使東橋生活圈具備不同於傳統重劃區的發展辨識度。

▲▼永康設計創意園區,和宜建設,和宜世界園,東橋國際特區。（圖／和宜建設）

▲台南市立圖書館公園綠地開闊，咫尺之內有四座公園圍繞，堪稱都心綠肺。

市場人士指出，永康長期具備成熟生活機能與交通條件，加上鄰近南科與台南市區，原本即是剛性居住需求強勁的區域。近年東橋周邊因市立總圖、商場、公園綠地與新興街廓逐步到位，生活質感已有明顯提升。若創意設計園區後續依規劃推進，對標日本「大阪梅北國際森態園區」將大自然無縫融入都會生活的頂級居住美學，將有機會讓永康從傳統人口大區，進一步轉型為結合科技人才、創意產業與都會生活的新生活核心。

▲▼永康設計創意園區,和宜建設,和宜世界園,東橋國際特區。（圖／和宜建設）

▲全台最大7-11Park Avenue步行之內，各國選品、生鮮超市、藥妝一應俱全。

該區第一期開發的生活服務專用區內，最受矚目的便是正對園區首排、整體開發面積約5685坪的旗艦級純住宅地塊。全區零店面、純住宅規劃，整體開發保留土地原生老樹，因此建設方還設置5600萬的老樹基金，銀行專款信託，用於未來老樹維護。大街廓，純住宅，千坪花園大樹廣場，打造全齡友善的森林客廳，這種大面積、具備規模經濟的純住造鎮，不論在都市發展的稀缺性，或是面對通膨時代的資產防禦力，都堪稱是台南未來20年的頂級指標。

【5685東橋國際特區】
預約專線∣06-3037888
接待會館∣台南市永康區東橋七路東橋六街口
了解更多∣https://stdg.tw/wp5685/
 




 

關鍵字：永康設計創意園區和宜建設和宜世界園東橋國際特區

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