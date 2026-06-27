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台中「百貨雙雄」商圈失守？　七期豪宅房價現盤整訊號

▲▼台中地王新光三越。（圖／記者陳筱惠攝）

▲擁有百貨雙雄的七期重劃區，高總價產品在信用管制與房市觀望氛圍下首當其衝，因此房價難免盤整。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中部消費力匯集7縣市、700萬人口，在「漢神洲際購物廣場」於4月開幕之後，「豐原Mini G Mall」預計加入戰局，遠雄也接手「iFG遠雄廣場台中店」，不過，資料顯示台中12大商場周邊住宅行情，即便是七期也出現下修，但也有地段大漲超過3成。

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盤點台中市12處知名商場周邊住宅成交行情，與5年前、2022年相比發現，受整體房市降溫、高總價市場買氣轉弱影響，多數商場宅房價漲幅已不如過往，甚至出現修正。

根據實價登錄資料，「三井OUTLET台中港」周邊今年平均成交單價達30.6萬元，較2022年的22.9萬元增加7.7萬元，5年漲幅達33.6%，為台中各大商場周邊房價表現最突出區域。

▲▼遠行星呈,台中港市政特區,生活機能,MITSUI OUTLET PARK 台中港,三井outlet。（示意圖／ETtoday資料照）

▲梧棲過去房價基期相對低，周邊房價較2022年的22.9萬元增加7.7萬元，5年漲幅達33.6%。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷表示：「梧棲過去房價基期相對低，市場能見度也不如市中心，但近年受惠台中港特區開發、三井OUTLET帶來消費與生活機能，加上台中捷運藍線議題、風電產業進駐所帶來的就業人口紅利，讓海線房市在整體市場降溫之際，仍具一定消費力道。」

至於台中傳統蛋黃區，房價則展現相對抗跌特性。包括「誠品生活480」、「勤美誠品綠園道」與「廣三SOGO百貨」等商圈周邊，近年房價仍有約2%至5%的漲幅。

對此，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析：「西屯區與西區具備成熟商業機能、交通便利性，地段條件不易被取代，即使市場買氣轉弱，仍能維持一定房價韌性。」

台中跌幅最大的東區，即便擁有2間百貨坐鎮，東區房仲曾志成分析：「東區前幾年因LaLaport開幕吸引眾多建商卡位推案，但隨著房市走勢趨緩，購屋族轉向性價比高的中古屋產品，加上供給量減少，新屋房價自然回檔。不過目前多數屋主對價格仍具信心。」

而過去被視為台中百貨雙雄指標的「台中大遠百」與「新光三越台中中港店」周邊，近期房價則罕見出現微幅修正。賴志昶指出：「七期重劃區，屬於台中指標豪宅聚落，高總價產品在信用管制與房市觀望氛圍下首當其衝，因此房價難免盤整；但由於區域商業機能成熟、豪宅聚落完整，修正幅度約1.7%。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲台中12大商場周邊住宅行情一覽表。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：台中房市商場房價三井OUTLET七期豪宅蛋黃區

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