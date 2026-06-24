新青安致房價上漲17%　立委提2.0排富「需納入資產」

▲OURs都市改革組織今（24日）特召開記者會，民眾黨立委許忠信（左二起）、國民黨牛煦庭、民進黨黃捷等跨黨派委員出席 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新青安2.0即將出爐，民間團體、學者、立委直指過去新青安的Bug，並呼籲新青安2.0政策別再失靈，要補對人、補到位、鼓勵婚育，提出6大主張。除了要是「真首購」，排富條款應也不能只看個人，並要ㄧ併計入資產等等。

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OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，新青安貸款政策實施迄今，可歸納有3大問題，分別為補貼對象嚴重錯置、補貼被房價吸收、婚育連結機制缺席。

據公股銀行近2年數據，50歲以上核貸者逾6700戶、年收入合計逾200萬元者有1萬8000多人。另外，據央行季刊專題研究，新青安造成首購族購屋總價上漲17%、貸款金額增加13%、貸款年限增加近4年。公股銀行統計更顯示，房價所得比超過15倍者占核貸總數26.34%。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊補充：「從住宅階梯理論來看，『租屋已滿，購屋未達』的人數眾多，但過去新青安制度卻是跳過這群人，反而去照顧真正買得起房的人，確實在2.0上需要做調整。」

OURs都市改革組織針對新青安2.0提出6大主張，訴求不應只是讓人「貸得更多、貸得更久」，而應協助站在成家門檻邊緣的青年家庭，降低取得穩定住所的壓力，並在育兒初期提供更具針對性的財務緩衝。





▲OURs都市改革組織針對新青安2.0提出6大主張。（圖／OURs都市改革組織提供）

第一項主張是「真首購」。資格應限於此生第一次購屋的個人或家庭，而非現行「名下無房」的寬鬆認定。

第二，所得排富並納入資產。排富不應僅看個人，而是以家戶計算，且須一併計入資產，避免高資產、低所得者占用資源。

第三，購買物件與負擔能力掛鉤。購買標的須與合理房價所得比連動，設定可貸總額上限，避免補貼誘使民眾過度槓桿，購入遠超自身負擔能力的住宅。

第四，應設置年齡上限，補貼應設合理年齡上限，聚焦於真正處於成家階段的青年家庭。財政部研擬之「年齡＋屋齡不超過80」，變相鼓勵高齡者購新屋、青年買老屋，絕非良策。

第五，補貼額與育兒強綁定。採「生越多、補越多」的動態利率折扣，申貸者依養育子女數動態調降利率，由政府補足利差，申貸後新生也適用。相較於提高貸款額度恐連動還款風險，利率傾斜直接降低每月負擔，對門檻邊緣青年家庭的實質幫助最有效。

第六，新生子女給予寬限期。寬限期制度對接新生子女，並依胎數延長（如第一胎三年、第二胎再三年），精準緩解育兒初期現金流最緊繃的階段，讓寬限期成為支持生育的著力點。

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